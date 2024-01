Leonardo porta un po’ di Livorno a Sanremo: sarà massaggiatore di cantanti e star

Leonardo Buchignani ha 26 anni ed è tra i 30 massaggiatori selezionati per la kermesse canora più attesa dell'anno. Per arrivare lì è stato selezionato tra centinaia di colleghi. Il suo compito? fare massaggi al viso e al corpo a domicilio a cantanti, managers, influencers e a qualsiasi membro dello staff nei giorni del Festival

di Sofia Mignoni

Alla prossima edizione del Festival di Sanremo ci sarà anche un po’ di Livorno: il 26enne Leonardo Buchignani, laureato con lode in scienze motorie, è uno dei 30 massaggiatori scelti a livello nazionale per poter partecipare ad uno degli eventi più importanti nel panorama delle kermesse artistiche italiane. Leonardo Buchignani, preparatore atletico al Circolo Sportivo Libertas a Porta a Terra, ha recentemente aperto anche un proprio studio: “Ad agosto ho inaugurato il mio studio personale, proprio all’interno del circolo, il mio trampolino di lancio verso questa professione che mi sta dando molte soddisfazioni”.

“Tramite la scuola in cui mi sono specializzato, la scuola Diabasi, prima a livello nazionale e tra le più importanti anche a livello internazionale, sono stato scelto per partecipare al concorso – spiega Buchignani – Ci sono state 3 selezioni in tutta Italia: a Milano, a Firenze e a Bari. Il concorso si è svolto lo scorso 21 dicembre ed è durato tutto il giorno: la mattina abbiamo sostenuto una prova in cui hanno valutato le nostre tecniche di massaggio, mentre nel pomeriggio ci hanno intervistato per giudicare la professionalità e la capacità nel gestire la privacy. È stata un’esperienza totalmente nuova per me – racconta il massaggiatore – non ho mai avuto a che fare con questo tipo di clientela ed è stato anche il mio primo concorso in qualità di massaggiatore”.

Ma cosa farà precisamente Buchignani dietro le quinte del festival? “Siamo stati incaricati di fare massaggi al viso e al corpo a domicilio a cantanti, managers, influencers e a qualsiasi membro dello staff. Il tutto si svolgerà a Villa Ormond, il cuore pulsante del festival, una location ad uso esclusivo delle star dove ci sono ristoranti di lusso e membri dello staff pronti a truccarli e pettinarli – commenta Buchignani – Mi è stato detto che avranno bisogno di me da giovedì 8 a sabato 10 febbraio, il giorno della finale. Per me è stato meraviglioso anche solo il fatto di aver avuto l’opportunità di partecipare alla selezione, mi sembra un sogno poter rappresentare la città che tanto amo, la mia Livorno”.

