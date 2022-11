L’etichettatura ambientale degli imballaggi, webinar gratuito

Il webinar è gratuito, per partecipare è necessario iscriversi online, entro e non oltre le ore 21 di mercoledì 30 novembre 2022 al seguente link, raggiungibile dalla home page del sito camerale

Appuntamento per venerdì 2 dicembre alle 9,30. La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, con la collaborazione del Laboratorio chimico della Cciaa di Torino, organizza venerdì 2 dicembre alle ore 9:30 un webinar per far chiarezza sulla materia ed aiutare le imprese ad operare nel rispetto della normativa