Lettera con questionario a 7.800 famiglie che vivono nelle vicinanze di un corso d’acqua

Presentata la nuova attività di comunicazione di Protezione Civile tesa a richiamare l'attenzione sul rischio allegamenti. "Settembre si avvicina ed entriamo in un momento particolarmente delicato dal punto di vista climatico. Non possiamo gestire gli eventi atmosferici, possiamo avere cura di come i cittadini li affrontano". Alla lettera sono stati allegati un depliant sulle buone norme e un questionario, sulle misure di autoprotezione, con alcune domande. "Non siate intimoriti nel compilarlo, non faremo alcun tipo di controllo, l’unico scopo è quello di cercare di gestire le urgenze nel minor tempo e nel miglior modo possibile". Prima domanda del questionario: in caso di necessità hai la possibilità di trovare riparo ai piani alti in autonomia (o con l'assistenza di amici, parenti, vicini di casa)?

di Giulia Bellaveglia

“L’invio del documento ci è sembrata un’ulteriore modalità di lavorare sulla sensibilizzazione che, seppur già attiva su molti fronti, deve funzionare sempre di più e in modo sempre migliore. Noi non possiamo gestire gli eventi atmosferici, possiamo avere cura di come i cittadini li affrontano”. Con queste parole il sindaco ha aperto stamattina la conferenza stampa per annunciare l’introduzione di una nuova attività di comunicazione diretta e di autoprotezione di Protezione Civile tesa a richiamare l’attenzione sul rischio allegamenti: una lettera con un questionario (cliccate qui per consultare tutto il documento), a firma dello stesso primo cittadino, inviata in questi giorni a tutte quelle famiglie, circa 7.800, la cui abitazione si trova nelle vicinanze di un corso d’acqua. “Nella lettera affrontiamo il tema della sicurezza e della prevenzione dando al tempo stesso i riferimenti per la consultazione online della pagina web dedicata www.comune.livorno.it/aree-tematiche/protezione-civile dove trovare, per esempio, tutte le informazioni relative al Piano di Protezione Civile Comunale e su come iscriversi al Sistema di allertamento telefonico e alla app Cittadino Informato”. Alla lettera è stato allegato un depliant sulle buone norme che tutti i cittadini devono conoscere e un questionario relativo alle misure di autoprotezione. “Questo è un percorso – aggiunge il dirigente della Pc Lorenzo Lazzerini – che stiamo portando avanti con il 118 e con i servizi sociali del Comune. L’obiettivo è individuare quelle fragilità che ci consentano di avere un quadro complessivo delle situazioni che potrebbero trasformarsi in emergenze. Non bisogna essere intimoriti nel compilare il questionario, non verranno effettuati controlli di alcun tipo, l’unico scopo è quello di cercare di gestire le urgenze nel minor tempo e nel miglior modo possibile”. La prima domanda del questionario è: in caso di necessità hai la possibilità di trovare riparo ai piani alti in autonomia (o con l’assistenza di amici, parenti, vicini di casa)? “Settembre si avvicina – conclude Salvetti – ed entriamo in un momento particolarmente delicato dal punto di vista climatico, che si lega spesso alle allerte meteo. I lavori sul territorio a carico del Comune sono conclusi, mentre quelli ad opera del Genio Civile della Regione Toscana proseguono senza sosta. Annuncio inoltre che la commemorazione dell’alluvione del 10 settembre avverrà tramite messa, concerto e con un percorso di fiaccolata che, con tutta probabilità, coinvolgerà la zona di Collinaia”.

