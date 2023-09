L’ex campione Mario Cipollini alla 1ª Granfondo città di Livorno

Da sinistra Mario Cipollini, Francesco Secchiari e Fabio Colombini e il presidente del G.S. Carli Salviano Asd Alessio Freschi

Il velocista ha risposto presente all'evento organizzato dal G.S. Carli Salviano Asd. Il via alla gara ciclistica, organizzata per commemorare le vittime dell’alluvione 2017, alla presenza del sindaco Salvetti

E’ stata molto partecipata la 1a gara ciclista Granfondo città di Livorno organizzata dal G.S. Carli Salviano Asd il 10 settembre per commemorare le vittime dell’alluvione 2017. L’evento ha visto, tra gli altri, la partecipazione sentita di ex campioni di ciclismo, come Mario Cipollini, che hanno risposto presente all’invito del presidente del G.S. Alessio Freschi. Al via, da Decathlon, alla presenza del sindaco Salvetti, circa 300 ciclisti tra cui Cipollini, appunto, Francesco Casagrande, Fabio Colombini, Francesco Secchiari, Daniele Marchesini e Carlotta Fondriest. “Grazie agli amici del GS. Carli per avermi coinvolto in questo progetto” ha scritto l’ex velocista lucchese.

