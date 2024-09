“L’ho fatto con il cuore è la mia natura. I complimenti? Wow”

Un primo piano di Uriel, detto Samba o Cioccolatino dai colleghi, che ringraziamo per la disponibilità

Uriel, 32 anni, congolese, dal 2014 a Livorno, è il "signore" che ha pagato la cena in un ristorante di Parco Levante ad una coppia di ragazzi in difficoltà con il bancomat. Lo abbiamo rintracciato grazie alla sua titolare Elisa, che ringraziamo: "Non mi piace veder soffrire la gente, io sono fatto così, chi mi conosce lo sa, e così ho deciso di pagare il loro conto. La telefonata di Veronica mi ha fatto troppo piacere. I complimenti sui social? Wow"

La sua titolare, Elisa, non è stupita del gesto perché “lui ha un cuore grande”. Lui è Uriel, 32 anni, congolese, professione cuoco, dal 2014 a Livorno, ed è il “signore” che ha pagato la cena in un ristorante di Parco Levante ad una coppia di ragazzi in difficoltà con il bancomat. “E’ la mia natura – spiega il 32enne che ringraziamo per la disponibilità – Chi mi conosce lo sa”. Era un lunedì e Uriel nel suo giorno libero aveva deciso di andare a cena fuori. Al momento di pagare racconta di aver trovato un po’ di fila alla cassa e quando ha capito perché non stesse scorrendo non ci ha pensato su molto: “Non mi piace vedere soffrire la gente è il mio carattere. Così ho pagato il mio e il loro conto. Poi siccome ero di fretta e il ragazzo era al telefono me ne sono andato. Non volevo ricevere particolari ringraziamenti”. Che poi, in realtà, gli sono arrivati a valanga su Facebook qualche settimana dopo, cioè martedì 17 settembre, quando la signora Veronica ha deciso di raccontare su Fb l’episodio accaduto alla figlia anche e soprattutto per ringraziare pubblicamente “il signore” che aveva compiuto “il bellissimo gesto di empatia, umiltà e generosità”. E informato del clamore mediatico suscitato dal suo gesto, lui, Uriel, detto Samba o Cioccolatino dai colleghi, quasi non ci credeva: “I complimenti? Ho detto wow. Certo, certo che mi fanno piacere. Ma non me lo aspettavo, per me è stata una cosa normale. E poi mi ha colpito molto ricevere la telefonata di Veronica. Mi ha fatto troppo piacere. No, no, no, no ringraziare ho detto. L’ho fatto con il cuore”.

