Liberati dalla polizia locale quattro amici rimasti chiusi al Parterre

Liberati quattro minorenni rimasti chiusi al Parterre. E’ accaduto il 10 febbraio intorno alle 19.20 (il parco d’inverno chiude alle 17.30) quando la mamma di uno dei ragazzini ha chiamato la centrale operativa della polizia locale, verosimilmente dopo la telefonata del figlio, spiegando l’accaduto. Essendo impossibilitata ad intervenire l’associazione che ha le chiavi, si è recata al Parco Pertini una pattuglia di Pronto Intervento. In un primo momento lato via della Meridiana, dove inizialmente era stato segnalato il gruppetto, poi lato ingresso principale in viale Carducci. Gli agenti, in possesso delle chiavi, hanno aperto il cancello facendoli uscire. Ad attenderli c’erano i genitori. Al momento si parla solo di una ramanzina. Dal comando fanno sapere che eventuali profili sanzionatori potranno essere valutati successivamente.

