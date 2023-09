Liberato l’uccellino chiuso in auto da tre giorni

I momenti successivi alla liberazione dell'uccellino

Liberato l’uccellino dopo tre giorni. Rintracciato dalla polizia municipale il proprietario in vacanza, che ha dato l’autorizzazione a spaccare il deflettore sollevando il gestore del parcheggio S.T.P. Servizi Turistici Parcheggi di via della Cinta Esterna e tutti gli intervenuti da ogni responsabilità, i vigili del fuoco hanno spaccato il deflettore posteriore sinistro con la direzione delle operazioni da parte dei carabinieri forestali di Montenero. L’uccellino era finito all’interno della vettura il 20 settembre durante l’operazione di scarico biciclette e bagagli da parte dell’automobilista che evidentemente non si è accorto di nulla. I primi a intervenire sul posto, ieri, dopo una segnalazione, e a far partire quindi la macchina dei soccorsi, è stata Anpana con il suo presidente Franco Fantappiè.

