Liberato pacificamente il Palazzo Maurogordato sugli Scali d’Azeglio

L'immobile era stato occupato nel 2015 da famiglie rimaste senza casa (a novembre 2023 vivevano qui 20 nuclei familiari). Le famiglie con titolo ad accedere a sistemazioni di emergenza abitativa sono state inserite nelle strutture di proprietà comunale o messe a disposizione dell’Amministrazione comunale da parte del Terzo Settore. Chi non aveva alcun diritto ha lasciato la struttura negli ultimi mesi spontaneamente

Il 18 aprile ha avuto luogo lo sgombero del Palazzo Maurogordato sugli Scali d’Azeglio, immobile di proprietà del fondo di investimento alternativo immobiliare chiuso quotato denominato “Risparmio Immobiliare Uno Energia” gestito da Castello SGR S.p.A., che ne aveva chiesto il rilascio all’Autorità giudiziaria, con provvedimento eseguito dall’UNEP del Tribunale di Livorno. L’immobile di alto valore storico in origine sede dell’Enel, spiega in una nota il Comune, era stato occupato nel 2015 da parte di famiglie rimaste senza casa. Al censimento del novembre 2022 erano presenti nell’immobile 43 persone (25 nuclei familiari). A novembre 2023 vivevano ancora nell’immobile 37 persone (20 nuclei familiari). L’operazione di sgombero si è svolta in modo pacifico e le famiglie che avevano titolo ad accedere a sistemazioni di emergenza abitativa sono state inserite nelle strutture di proprietà comunale o messe a disposizione dell’Amministrazione comunale da parte del Terzo Settore. Anche grazie alla disponibilità dimostrata dalla proprietà, che ha sottoscritto con l’Amministrazione comunale un Protocollo d’intesa approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 139/2024, è stato possibile assicurare una sistemazione temporanea anche alle famiglie che, pur avendo titolo all’emergenza abitativa, erano ancora in lista di attesa. Le famiglie o le persone che non avevano alcun diritto a sistemazioni temporanee hanno lasciato la struttura negli ultimi mesi spontaneamente.

Condividi:

Riproduzione riservata ©