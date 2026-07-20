L’iconica scritta Puccio Sterza compare a Firenze

Immagine inviata da Repubblica Firenze che ringraziamo per la disponibilità

Il cartello si trova lungo il tratto interessato dai lavori della tramvia. Chi abbia affisso è per ora un mistero: un livornese in trasferta oppure semplicemente qualcuno che conosce bene una delle frasi più celebri della città labronica?

Ci sono espressioni che, con il passare degli anni, diventano parte dell’identità di una città. “Puccio sterza” è una di queste. Due parole, semplicissime, che per un livornese significano molto più di un invito a girare il volante: sono un piccolo pezzo di cultura popolare, una battuta che attraversa le generazioni e continua a strappare un sorriso. La celebre scritta, come spiega Repubblica Firenze che ha pubblicato la foto, è comparsa a Firenze lungo il tratto interessato dai lavori della tramvia, tra piazza della Libertà e viale Don Minzoni. Chi abbia affisso il cartello resta un mistero. Potrebbe essere stato un livornese in trasferta oppure semplicemente qualcuno che conosce bene una delle frasi più celebri della città labronica.

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