Lieve scossa nella notte, Livorno tra i Comuni entro 20 km dall’epicentro

Nella immagine la mappa Ingv dell'epicentro localizzato a 9 km a sud est di Livorno. E voi l'avete avvertita?

Un terremoto di magnitudo 1.8 è stato registrato dall’Ingv, con epicentro a 9 km ad ovest di Orciano Pisano, nella notte tra il 23 e 24 luglio alle ore 01:06:28. Come si legge sul sito dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Livorno risulta tra i Comuni entro 20 km dall’epicentro. Per l’esattezza, la scossa è stata localizzata a 9 km a sud est della nostra città. E voi l’avete sentita? Su Facebook, da stamattina, in tanti se lo domandano.

