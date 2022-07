Limitazioni alla viabilità sulla SP 39 Vecchia Aurelia per lavori ai cavi della fibra ottica

L’ordinanza provinciale che istituiva limitazioni alla viabilità lungo la SP 39 Vecchia Aurelia, tra il km 233+000 e il km 275+000, per i lavori di manutenzione/riparazione cavi F.O. per conto della Società Ultranet Italia srl

L’ordinanza provinciale che istituiva limitazioni alla viabilità lungo la SP 39 Vecchia Aurelia, tra il km 233+000 e il km 275+000, per i lavori di manutenzione/riparazione cavi F.O. per conto della Società Ultranet Italia srl, è prorogata al 21 ottobre 2022. Pertanto, nei tratti di attività del cantiere, sono confermati il restringimento della carreggiata, il senso unico alternato e la limitazione della velocità a 30 km/h.

Analoghe limitazioni saranno in vigore dal 25 luglio al 5 agosto 2022, sempre sulla SP 39 Vecchia Aurelia, ma in prossimità del km 276+292, per consentire l’esecuzione dei lavori di scavo e posa in opera cavidotto per telecomunicazioni.

Condividi: