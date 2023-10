Limitazioni del traffico sulla SP 5 via della Valle Benedetta per posa fibra ottica

La SP 5 via della Valle Benedetta, nel Comune di Livorno, sarà interessata da lavori di scavo e posa di cavi in fibra ottica. A tal fine la Provincia ha emanato un’ordinanza di limitazione del traffico che nel tratto di attività del cantiere mobile, compreso tra il km 8+800 e il km 15+350, dispone l’istituzione del restringimento della carreggiata, con senso unico alternato regolato e la limitazione della velocità a 30 km/h. L’ordinanza sarà in vigore fino al 24 novembre.

