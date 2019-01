Limoncino, il Comune rinuncia all’appello

Il Comune di Livorno ha deciso di rinunciare al ricorso in appello contro la sentenza del Tribunale che il 17 luglio del 2013 ha definito via del Limoncino come "Strada privata"

Una decisione che l’amministrazione ha maturato alla luce di una consulenza tecnica di ufficio redatta da un professionista nominato dalla Corte d’Appello di Firenze e depositata il 6 gennaio 2019, che conferma di fatto le conclusioni della sentenza di primo grado.

“L’amministrazione che si è insediata nel 2014 ha ereditato questo procedimento pur essendo sempre stata convinta dell’infondatezza e dell’inopportunità del ricorso – commenta il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin – Oggi c’è una nota tecnica a supporto delle nostre convinzioni e dunque non c’è più ragione di procedere”.

