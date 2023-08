L’impresa di Stefano alla Transambikerace, 6.729 km in bicicletta negli Usa

Foto scattate da Stefano con una insta360, ecco perchè l'effetto dell'inquadratura

L'ultraciclista livornese è uno dei tre italiani ad aver partecipato e portato a termine l'edizione 2023 della gara in self supported più dura al mondo in bicicletta attraversando tutti gli Stati Uniti d'America. "L'esperienza più bella della mia vita, 39 giorni 7 ore e 18 minuti da Astoria a Yorktown in cui mi sono trovato ad affrontare 23 attacchi da parte di cani, tornado e tempeste, pedalando a -3° e a + 50°. Ora la Northcape-Tarifa"

“Gli ultimi 12 giorni di gara mi si è rotto lo smartphone, forse a causa degli sbalzi termici, perciò ho proseguito senza connessione internet e senza musica. Sono riuscito ad arrivare al traguardo grazie all’addestramento militare pregresso e alla pianificazione cartacea”. Stefano Pellegrini, un appuntato dei carabinieri laureato in Scienze Motorie, da piu di 14 anni a Livorno, è uno dei tre italiani insieme a Omar Di Felice e Alberto Vaghi ad aver partecipato alla Transambikerace, la gara self supported (in pratica vuol dire da soli) più dura del mondo: 46 partecipanti, di cui 25 all’arrivo e tra questi 3 italiani. “Io sono arrivato 20°. Omar 1° e Alberto 10°. “Personalmente il podio è stato arrivare. Nella prossima gara che sto già pianificando, la Northcape-Tarifa, cercherò la prestazione”. Stefano dopo il primo giro in self supported dell’Islanda nel 2020, da 4 anni affronta gare di Ultracycling e cicloviaggi estremi con la bicicletta in giro per il mondo decidendo nel 2023 di partecipare, appunto, alla Transambikerace: “L’esperienza più bella della mia vita, 6729 km e 58.000 metri di dislivello positivo tutti in un colpo, un vortice di emozioni e sensazioni che mi hanno messo a dura prova giorno dopo giorno fino a raggiungere la meta in 39 giorni 7 ore e 18 minuti”. Partito il 4 giugno 2023 da Astoria (lato Pacifico) e attraversando 10 Stati – Oregon, Idhao, Montana, Wyoming, Colorado, Kansas, Missouri, Illinois, kentucky, Virginia – Stefano è arrivato alla meta Yorktown (lato Atlantico) il 13 luglio 2023. “Mi sono trovato in situazioni estreme, pedalando a -3 gradi nel west yellowstone national park e a oltre 50 gradi nel deserto del Kansas, mi son trovato a gestire 23 attacchi da parte di cani di giorno e nella notte nel kentucky, tornado e tempeste tropicali nel Colorado e Kansas, animali selvatici come Orsi nelle montagne degli Appalachi, ma nonostante le difficoltà che si sono presentate sono riuscito nella mia grande impresa, percorrendo gli Stati Uniti in totale solitudine gestendo al top ogni situazione. Le vicessitudini che si trasformavano in grandi opportunità. Ho notato il grande rispetto delle persone locali al mio passaggio. Un esperienza unica, che lascia il segno e ti apre la mente facendoti osservare la vita con un altra prospettiva”. Come detto l’appuntato non è nuovo a esperienze estreme come la Transambikerace: “La mia prima avventura nel 2020 nel giro in self supported (in autonomia) dell‘Islanda durato 15 giorni, 13 dei quali sotto pioggia battente forti venti e 5 gradi di temperatura. In questa avventura scoprivo in me delle doti che non sapevo di possedere, l’essere portato per effettuare uno sport Ultraendurance. Questo viaggio ha fatto si di aiutarmi nella mia tesi di laurea e scoprire un altro Stefano, allora decisi di continuare ed intraprendere gare di Ultracycling e cicloviaggi estremi. Nel 2021 chiusi la mia prima race across Italy, gara no stop di 796 km e 11.000 mt di dislivello in 46 ore e 38 che attraversa l’Italia dall’ Adriatico al Tirreno. Oltre alle altre gare di livello internazionali nel 2022 decisi di aumentare il livello di soglia e partecipai alla Northcape4000, una gara in self supported con partenza da Rovereto e arrivo a Caponord, 4000 km effettuati in 17 giorni. Dopo aver appreso la consapevolezza di cio che avevo portato a termine ho deciso di mettermi nuovamente in gioco per partecipare alla gara piu dura del mondo in self supported, la Transambikerace”.

Condividi: