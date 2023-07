L’inaspettato incontro di tre amici in barca con lo yacht di Michael Jordan all’Elba

Un fermo immagine tratto dal video inviato dai tre amici che ringraziamo per la disponibilità.

Il video tutto da ridere di tre amici portoferraiesi, Davide Giampiero Nicola, che in barca andando a trovare un amico a Redinoce si sono imbattuti nello yacht del campione di basket Nba: "Scendi da quel trespolo abbiamo le birre, andiamo Michael"

Non capita tutti i giorni di trovarsi davanti lo yacht di un personaggio famoso in tutto il mondo, ancor meno “sotto casa”. E’ successo a tre amici portoferraiesi, Davide Giampiero Nicola, che ringraziamo per la disponibilità, domenica 23 luglio nelle acque davanti all’isola d’Elba, per l’esattezza all’altezza della spiaggia di Redinoce, dove i tre, in barca, stavano andando a trovare un amico. “Avevamo letto la notizia di Jordan all’Elba – racconta Davide – ma non pensavamo proprio che ce lo saremmo trovati davanti e invece…”. Invece sì e così, mantenendo la dovuta distanza, è nato un video goliardico. Un video tutto da ridere, simpatico, in cui uno dei tre ragazzi invita la stella del basket Nba a “scendere da quel trespolo” perché “abbiamo le birre… andiamo Michael”. Tanto che dopo pochissimi secondi qualcuno dalla poppa dello yacht saluta. Era Michael o non era Michael? “Non siamo sicurissimi al 100% che fosse proprio lui, anche perché non sembra magari dall’inquadratura ma eravamo un po’ distanti, però sì siamo stati salutati. E’ stato divertente”.

