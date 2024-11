L’iniziativa degli operai, realizzano un cuore rosso per il parco inclusivo Lenci

Gli operai mentre mostrano il cuore, ringraziamo la ditta per la disponibilità

Il titolare della ditta. "E' stato realizzato, su idea del capocantiere, dopo che la squadra ha saputo da Bartoli, incontrato per caso qui sul posto un giorno, la storia che c'è dietro questi giochi"

E’ una iniziativa nata per caso, dal cuore è proprio il caso di dire. L’iniziativa è quella degli operai della Vimpex di Viterbo impegnati in queste settimane nel montaggio dei giochi inclusivi al Parco Lenci ad Antignano – alla cui installazione ha contribuito la raccolta fondi avviata nel 2023 e donata al Comune da Mario Bartoli dedito da anni a progetti di solidarietà dopo la scomparsa nel 1998 del figlio Christian a 17 anni – ed è nata per caso come racconta il titolare della ditta Gian Franco Bandiera che ringraziamo per la disponibilità. “Il cuore è stato realizzato con uno stampo trasparente contenente della cioccolata che avevo portato io ai ragazzi dopo che la squadra ha saputo da Bartoli, incontrato per caso qui sul posto un giorno, la storia che c’è dietro questi giochi. L’idea è stata del capocantiere. Unendo in simbiosi queste due cose, la presenza dello stampo e le parole del signor Mario, è nato il cuore che poi è stato verniciato di rosso”. Nel parco verrà collocata inoltre una statua in bronzo di Kyra, la canina di Bartoli impiegata per anni nella pet therapy e molto amata dai bambini, e il cuore potrebbe trovare posto nelle vicinanze della statua. “Il dono di questi operai è e rimarrà per me uno dei momenti più colmi d’amore” dice Mario.

