L’Inter sceglie di nuovo Livorno per il camp in Toscana

L'ex giocatore del Livorno negli anni Novanta Christian Scalzo con la Talent Keeper Toscana porta la società nerazzurra a Livorno per il secondo anno consecutivo: 90 ragazzi a Banditella tra allenamenti ai campi Piancastelli e momenti di socialità e divertimento al Parco del Mulino

L’Inter sceglie Livorno per il secondo anno consecutivo e lo fa attraverso Christian Scalzo, ex giocatore del Livorno negli anni Novanta, un passato nelle giovanili dell’Inter: “Credo e spero per la fiducia che ho trasmesso e per il successo ottenuto il primo anno e poi per aver maturato un’esperienza in questo settore avendo organizzato insieme a Giovanni Cavallini, con la società Ardenza, i camp della Juventus e del Milan e il camp dei campioni”. Quello di Livorno è l’unico camp in Toscana che Scalzo ha organizzato, come nel 2022, ai campi Piancastelli di via Nenni a Banditella, con la preziosa collaborazione di Mirko Piram della Talente Keeper Toscana, quest’ultimo responsabile organizzativo dell’Inter Camp di Livorno. “Senza l’aiuto di Mirko non avrei potuto farlo”.

I circa 90 bambini, dai 7 ai 14 anni, provenienti per la maggior parte da Livorno, ma anche da Pisa e Viareggio e La Spezia, hanno iniziato lunedì 10 agosto. “Da oggi e fino a venerdì 14 luglio – prosegue l’ex calciatore – i ragazzi, nei quali devo dire ho riscontrato una grande educazione, svolgeranno due sessioni di allenamento attraverso il lavoro di 7 allenatori di cui due sono livornesi (in fondo all’articolo trovate i nomi, ndr): una sessione la mattina e una il pomeriggio sotto la supervisione di un direttore tecnico dell’Inter che fissa gli obiettivi giornalieri”. Da sottolineare che il riposo e il pranzo, tra i due allenamenti, i ragazzi lo trascorrono al Parco del Mulino dove si svolge il pranzo e l’attività di relax con i giochi, come ping pong, subbuteo, frisbee e bocce, messi a disposizione dalla famiglia Nigiotti che gestisce in Italia la catena Toysuper con 18 negozi di giocattoli in Italia tra Centro e Nord Italia. “Nell’attuale vortice di tecnologia e digitale utile per alcuni importanti fasi dell’apprendimento – spiega Giovanni Nigiotti – non dobbiamo sottovalutare l’importanza dell’Intelligenza Cinestetica, quindi nella capacità di usare il proprio corpo e riconoscere le proprie abilità; in questo senso abbiamo voluto sostenere l’Inter Camp Livorno nella parte ludica e ricreativa al Parco del Mulino per poter permettere il riposo sportivo subito dopo pranzo ma continuare a socializzare e divertirsi”. Dopo l’allenamento mattutino, i ragazzi trascorrono il tempo al Parco del Mulino fino alle 14,30/14.45 poi a piedi tornano ai campi fino alle 16,45/17. In questi giorni la parte tecnica è limitata per via del gran caldo. “Ringrazio il Parco del Mulino, ringrazio i campi Piancastelli, la Talent Keeper Toscana e i nostri sponsor – conclude Scalzo – Toysuper, Messaggerie Tosco-Padane, Conad Marilia che ha fornito l’acqua e Carrozzeria Elleci. Purtroppo una cinquantina di ragazzi non abbiamo potuto prenderli quest’anno e ci dispiace. Vedremo se sarà possibile il prossimo anno proporre due settimane di campo in modo da accontentare tutti”. Ringraziamenti che a sua volta Nigiotti rivolge a tutti gli organizzatori: “Facciamo i complimenti a Christian Scalzo e Mirko Piram della Talent Keeper Toscana per la professionalità dell’evento e ci auguriamo che l’Inter Camp Livorno possa crescere ed accogliere un numero maggiore di bambini il prossimo anno permettendo risalto a tutta la città di Livorno”.

I nomi

Dir.Tecnico Inter Fabio Narciso; Tecnico Inter Alessandro Bini; Tecnici: Giacomo De Feo, Alessandro Aliotta, Massimiliano Nobile, Ivan Yotti, Matteo Bresciani; allenatore dei portieri Davide Stefano Ulivieri; responsabile organizzativo Mirko Piram; staff Talent Keeper Toscana: Rebecca Nobile, Giulia Scalzo, Marina Borgiotti, Alice Gronchi, Alessandro Sovran, Daniele Sovran, Francesco Mancini

