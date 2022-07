Lions Club Livorno Host, Pampaloni neo presidente

A destra Stefano Pampaloni, imprenditore nel settore della comunicazione e nuovo presidente del Lions Club Livorno Host

Il presidente uscente Leonardo Giorgi ha passato il testimone a Stefano Pampaloni, imprenditore nel settore della comunicazione. Il neo presidente ha anticipato il nome, PiùBlu, di un nuovo progetto ambientale per la città

Passaggio di consegne ai vertici del Lions Club Livorno Host. Leonardo Giorgi, presidente uscente, ha infatti passato il testimone a Stefano Pampaloni, imprenditore nel settore della comunicazione e nuovo presidente del Lions Club Livorno Host. Il tradizionale scambio del martelletto che segna la fine di un’annata e l’inizio di una nuova è avvenuto sabato 1 luglio nella terrazza dell’Hotel Rex, alla presenza dell’assessore al turismo Rocco Garufo, del Presidente Lions Club Garfagnana Claudio Civinini, della neo Presidente del Leo Club Livorno Carolina Ruta. Subito dopo l’assegnazione dei riconoscimenti “Progressive Melvin Jones” – il primo per il Lions Club Livorno Host – a Gino Baldi (ritirato dalla moglie e dai figli) e del “Melvin Jones” ad Andrea Mazzoni, è stata riepilogata l’intensa annata appena trascorsa.

Tantissimi i service andati a buon fine: dal murale dedicato a Mascagni all’organizzazione dello spettacolo “Imagine with Magic” con raccolta fondi per profughi ucraini, dal service “Robocode” per diffondere la cultura del coding all’interno delle scuole agli aiuti concreti al reparto fibrosi cistica dell’ospedale di Livorno, dai meeting dedicati ai giochi paralimpici con l’acquisto di una carrozzina sportiva, fino alle visite mediche gratuite nella Rotonda di Ardenza, con l’evento “Medici in Piazza” e molti altri. La serata si è conclusa con il primo intervento del neo Presidente Stefano Pampaloni che ha anticipato il nome di un nuovo progetto ambientale per la città firmato Lions Club Livorno Host: “PiùBlu”. I dettagli della nuova iniziativa saranno svelati ufficialmente il 23 luglio 2022 in occasione di un omonimo evento dedicato.

Condividi: