Lipu: al Parterre 24 specie di uccelli protetti

Gli ornitologi della Lipu hanno terminato una serie di censimenti. Tra le specie più rare e interessanti ci sono Fiorrancino, Pigliamosche, Codibugnolo, Rampichino. L’auspicio è che questa importante area verde mantenga il suo assetto attuale, a vantaggio della biodiversità che è formata anche da tanti piccoli uccelli colorati

Gli ornitologi della Lipu hanno terminato una serie di censimenti al Parterre (Parco Pertini) di Livorno, effettuati durante il periodo della nidificazione (foto di Fabio Cilea, Massimo Scalabrin, Michele Mendi). I risultati sono veramente interessanti, considerando che sono state rilevate 24 specie (tutte protette dalla legge nazionale 157/92), contattate sia a vista che al canto. Le procedure adottate rientrano in protocolli standardizzati a livello internazionale (atlanti ornitologici), che permettono di definire “nidificante” una specie che viene rilevata nel suo habitat tipico e nel periodo in cui avviene la riproduzione. Peraltro anche a Livorno sono stati realizzati atlanti che hanno interessato l’area urbana e periurbana, il primo pubblicato nel 1994 e il secondo nel 2013. Ma oltre ai ben noti gabbiani e piccioni, quali sono le altre specie – meno conosciute, ma sicuramente da scoprire facendo un po’ di “birdwatching” – che frequentano questa importante area verde? Il Colombaccio è il parente maggiore del piccione, e in questi anni si sta inurbando in diverse città toscane; poi abbiamo la Rondine, migratrice e insettivora, che ha un interesse conservazionistico a livello europeo (SPEC 3 – species of European conservation concern). La Ballerina bianca si riconosce perché si muove sui prati agitando la lunga coda, mentre il Pettirosso (comunissimo in inverno, e invece localizzato nei boschetti più ombrosi in primavera-estate) si nasconde tra le siepi. C’è anche il piccolissimo Fiorrancino che ama i grandi alberi frondosi di leccio, ma anche pini e cipressi, e il Pigliamosche che come rivela il nome si dedica alla caccia degli insetti volanti (anche lui in declino e quindi classificato come SPEC 2). Per il gruppo delle cince e affini sono state scoperte tre specie, inclusa Cinciarella e Cinciallegra, e poi il Codibugnolo che in città e dintorni è piuttosto raro. I tronchi più grandi sono la palestra del Rampichino, mimetico e con il lungo becco ricurvo con cui scova gli invertebrati annidati tra la corteccia, e l’altra specie decisamente rara in città è la variopinta Ghiandaia. Questi dati sono di grande interesse e integrano un precedente censimento botanico, sempre effettuato al Parterre dagli esperti della Lipu. Il futuro del Parco Pertini è però denso di incognite e preoccupazioni, perché su gran parte di questa area verde – così importante per le funzioni ecologiche, ambientali e sociali (molto frequentato da adulti, ragazzi e bambini che si recano a passeggiare, rilassarsi e giocare) – pende un progetto di cementificazione. Tale progetto comporterebbe l’abbattimento di alberi, oltre al boschetto mediterraneo ampio circa 3000 metri quadrati che si trova lungo via della Meridiana. In tal modo verrebbe meno un totale di circa 40.000 metri cubi di vegetazione, e i calcoli hanno determinato che le foglie di questi alberi e arbusti rimuovono ogni anno dall’atmosfera 24.774 kg di anidride carbonica (CO2) e 21,9 kg di polveri sottili (PM10), che sono agenti inquinanti pericolosi sia per i cambiamenti climatici che per la nostra salute. L’auspicio è che questa importante area verde, posta nel cuore della città e lungo un’arteria fortemente trafficata e inquinata, mantenga il suo assetto attuale, a tutto vantaggio del benessere dei nostri polmoni e della biodiversità che è formata anche da tanti piccoli uccelli colorati.

LISTA DELLE SPECIE CENSITE AL PARCO PERTINI, NELLA STAGIONE RIPRODUTTIVA 2022

Gabbiano reale

Piccione di città

Colombaccio

Tortora dal collare

Rondone comune

Rondine

Ballerina bianca

Pettirosso

Merlo

Capinera

Fiorrancino

Pigliamosche

Codibugnolo

Cinciarella

Cinciallegra

Rampichino comune

Ghiandaia

Gazza

Taccola

Storno

Passera d’Italia

Verzellino

Verdone

Cardellino

