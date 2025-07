Lite in strada, ferito lievemente con un’arma da taglio

Sono in corso le indagini del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri in relazione alla ferita al gluteo subita dalla vittima nell'inseguire l'uomo che poco prima aveva rivolto degli apprezzamenti alla sua fidanzata

Lite ieri sera 22 luglio, in centro, tra un italiano e un nord africano (in corso di identificazione) nata a seguito dell’apprezzamento che quest’ultimo avrebbe rivolto alla ragazza del fidanzato italiano. Un amico del fidanzato, nel tentativo di fare da paciere, ha ricevuto un pugno dall’autore dell’apprezzamento che si è dato alla fuga. Nell’inseguirlo, il fidanzato è stato ferito lievemente da un’arma da taglio al gluteo sinistro senza accorgersene sul momento. Lo stesso, trasportato poi all’ospedale, ha riferito che quando lo ha raggiunto vi erano altre persone. Sono in corso le indagini a cura del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri in relazione alla ferita al gluteo.

