Livornese in vacanza “salva” ragazzino sul treno dandogli una Ffp2

Livornese in vacanza “salva” ragazzino sul treno dandogli una Ffp2. E’ accaduto nel pomeriggio del 14 luglio ad una signora partita in treno proprio il 14 luglio per una vacanza. E proprio sul treno che la stava conducendo all’ultima fermata del viaggio ha assistito alla scena: “Il controllare – spiega a QuiLivorno.it la donna – ha chiesto al ragazzino di indossare (come da normativa, ndr) la mascherina Ffp2. Io in quel momento mi trovavo a pochi metri e non ho potuto fare a meno di sentire. Così quando il controllare gli ha detto che sarebbe dovuto scendere alla stazione successiva non ho esitato a dargliene una rosa. Era rosa – ride – ma credo che in quel frangente non gli sia interessato molto”. Fortunatamente, come spiega la signora, “porto con me più di una mascherina. Me l’ha chiesta e io gliel’ho data volentieri. Mi ha ringraziato? Si, è stato educato”. Non è senz’altro un gesto “eroico”. E’ un gesto da sottolineare.

