Scelto dalla Ferrari per realizzare la copertina del Gran Premio d’Olanda

Denny Minnone, https://www.instagram.com/dennyminonne/, e qui sotto l'illustrazione da lui realizzata tratta dalla pagina Ig Scuderia Ferrari con 529.000 like in 22 ore

Congratulazioni al disegnatore livornese Denny Minnone: "L'ho realizzata con tutto l'amore possibile. Mi sono detto: speriamo di essere all'altezza... Dai tanti messaggi che sto ricevendo credo stia piacendo". L'immagine, che trovate nel testo, è stata pubblicata sul sito ufficiale della scuderia di Maranello e su tutte le piattaforme social ottenendo, solo sul profilo Instagram Scuderia Ferrari, 529.000 like e 11.200 condivisioni in 22 ore

Il livornese Denny Minnone, domani 35 anni (auguri di buon compleanno e che compleanno!), disegnatore libero professionista, scelto dalla Ferrari per disegnare la “cover art” del Gran Premio d’Olanda in programma questo fine settimana. “Se ho avuto un po’ di ansia da prestazione? Un po’ sì – spiega Denny, che ringraziamo per la disponibilità – più che altro perché le precedenti illustrazioni erano molto belle. Mi sono detto: speriamo di essere all’altezza… L’ho realizzata con tutto l’amore possibile”. Denny ha preparato 8 bozze “a sentimento” dalle quali ne sono state selezionate 3 e tra queste 3, dopo alcune modifiche, Ferrari ha scelto: “Tra l’altro l’illustrazione scelta era anche la mia preferita, raramente viene scelta l’opera che piace all’artista ma in questo caso è successo. Ho cercato di unire l’arte di quel Paese con uno dei suoi artisti simbolo, il pittore Van Gogh, con il motorsport. E dai molti messaggi di apprezzamento che sto ricevendo mi sembra sia stata apprezzata”. L’immagine è stata pubblicata sul sito ufficiale della scuderia di Maranello e su tutte le piattaforme social ottenendo, solo sul profilo Instagram Scuderia Ferrari, 529.000 like e 11.200 condivisioni.

Denny si diploma come grafico pubblicitario per poi continuare gli studi a Firenze alla Scuola Internazionale di Comics. Attualmente si sta dedicando alla creazione del proprio studio di videogiochi, First Impact Studio, da lui fondato insieme al fratello minore Thomas Minonne, 25 anni, game designer, e al programmatore Luca Raffo, 25 anni, al quale si sono aggiunti Stefano Capezzuoli (Game designer) e Serena Capezzuoli (Concept Artist). Tutti insieme stanno realizzando il gioco Heartbeats in uscita su Steam a ottobre.

