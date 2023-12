(1) Allegati (1) Livorno a colori

Livorno a colori, in Comune la conferenza stampa di fine anno

Per consultare il resoconto di mandato cliccate sul bottone celeste sopra al titolo

“Livorno a colori è lo slogan che ci è venuto in mente, e che ci sembrava il più opportuno, per rappresentare tutto quello che abbiamo fatto e realizzato in questi quattro anni e mezzo indipendentemente dall’opportunità che tra pochi mesi ci sarà data di governarla ancora, oppure no". In una sala cerimonie gremita tra giornalisti, dirigenti, rappresentanti delle partecipate e moltissimi altri, la giunta al completo ha raccontato i momenti salienti dell'attività svolta negli ultimi dodici mesi

“Livorno a colori è lo slogan che ci è venuto in mente, e che ci sembrava il più opportuno, per rappresentare tutto quello che abbiamo fatto e realizzato in questi quattro anni e mezzo. Mille cose fatte, mille che stiamo facendo e mille che stiamo sognando e che questa città dovrà vedere realizzate indipendentemente dall’opportunità che tra pochi mesi ci sarà data di governarla ancora, oppure no”. Con queste parole il sindaco Luca Salvetti ha aperto la tradizionale conferenza stampa di fine anno, e anche l’ultima del suo mandato. In una sala cerimonie gremita tra giornalisti, dirigenti, rappresentanti delle partecipate e moltissimi altri, la giunta al completo ha raccontato i momenti salienti dell’attività svolta negli ultimi dodici mesi. “Ci siamo tutti – prosegue il primo cittadino – e, ad eccezione delle dimissioni di Monica Mannucci legate a questioni strettamente personali (al suo posto Libera Camici, ndr), siamo tutti gli stessi da inizio mandato. Un aspetto che per me è un vanto, un orgoglio, che difficilmente si ritrova nelle altre realtà e che significa che siamo stati una squadra affiatata che ha lavorato bene insieme. Oltre agli assessori ringrazio il mio staff, per come facilita ogni giorno il mio lavoro”. Poi, sollecitato da alcune domande, fa il punto sulle cose ancora da fare. “Se rileggo il nostro programma del 2019 non c’è neanche una cosa che non abbiamo preso in considerazione, almeno iniziandola. Due gli aspetti su cui dobbiamo ancora lavorare molto, le case di diritto, che ci sono ma devono essere unificate e la risoluzione del problema traffico nella zona dei 4 Mori”. Per concludere, una sorpresa: i presenti sono stati condotti alla scoperta di un luogo inedito, chiuso da ben 18 anni, al quale si accede attraverso la porta sita tra le due scalinate del Comune, oggi completamente ristrutturato. Gli spazi ospitano una mostra, organizzata con pannelli e contenuti digitali, sulle cose fatte e su quelle in programma relative alla città ed è visitabile gratuitamente negli orari di apertura del Comune.

Condividi:

Riproduzione riservata ©