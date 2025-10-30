Livorno alla fiera internazionale Ecomondo per presentare la Biennale del Mare 2027

Salvetti: "Una vetrina straordinaria per farci conoscere come città del mare e della sostenibilità". Nel corso dell'evento Livorno sarà presente con il padiglione Blu Livorno, inoltre il Comune di Livorno firmerà con il Comune di Rimini il "Patto blu dei due mari", protocollo d’intesa per lo sviluppo condiviso delle politiche costiere

di Giulia Bellaveglia

Ecomondo, la fiera internazionale dedicata alla green e circular economy, in programma a Rimini da martedì 4 a venerdì 7 novembre sarà il punto di partenza per il rilancio permanente dei risultati di Blu Livorno – Biennale del Mare e dell’Acqua 2025” e di accompagnamento verso la seconda edizione del 2027. Un momento di grande visibilità il territorio, che presenterà al pubblico nazionale ed europeo temi, idee e progetti emersi durante l’evento. “È stato naturale creare un filo diretto con Ecomondo – spiega il sindaco Luca Salvetti – perché fin da subito la fiera ha mostrato grande interesse per ciò che stava accadendo qui, partecipando ai dibattiti e rilanciando la Biennale attraverso i propri canali. Per noi è una partecipazione costruita nel tempo insieme ai protagonisti della manifestazione e rappresenta un’occasione straordinaria per consolidare il brand e far conoscere Livorno come città del mare e della sostenibilità”. Il Comune sarà presente con un proprio stand, a conferma di un percorso di apertura internazionale che guarda anche a Bruxelles, Cipro e alla Spagna. Due gli appuntamenti principali: il 4 novembre alle 14.30, nell’Agorà Blue Economy, si terrà il panel “La rigenerazione costiera come fattore chiave per l’adattamento ai cambiamenti climatici” e il 5 novembre alle 12, sul palco dell’Ocean Arena, i Comuni di Livorno e di Rimini firmeranno il Patto blu dei due mari, protocollo d’intesa per lo sviluppo condiviso delle politiche costiere. “Il patto con Rimini – afferma l’assessora all’urbanistica Silvia Viviani – guarda alla complessità della linea di costa, dove si incontrano mare e terra, valori storici e architettonici. Vogliamo scambiarci buone pratiche e diventare un laboratorio che serva a molte città”. “Il sindaco – commenta l’assessora al bilancio Viola Ferroni – l’aveva detto chiaramente: questo sarà il mandato in cui Livorno si aprirà al mondo. La Biennale e la presenza ad Ecomondo vanno in questa direzione, perché solo dal confronto nascono soluzioni comuni e durature”. Infine, l’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello ha ricordato il ruolo di Ecomondo come punto d’incontro europeo sulla sostenibilità. “Quest’anno – aggiunge – non saremo semplici visitatori, ma protagonisti. Porteremo i temi della mobilità dolce e costiera e affronteremo questioni centrali come le plastiche in acqua e i rifiuti spiaggiati, che rappresentano sfide ambientali ma anche economiche per le comunità costiere”.

Le iniziative allo stand di Blu Livorno (Padiglione B6/114)

Mercoledì 5 novembre

Ore 10.30 intervista a Roberto Renai, Coordinatore commissione acqua di Confservizi Cispel Toscana, per parlare del coordinamento dei servizi idrici lungo la costa toscana dove possono essere sviluppate strategie comuni del servizio idrico

Ore 11.00, Enoturistica – organizzatrice di proposte enologiche durante la Biennale del mare — racconterà una Livorno che valorizza la propria storia attraverso la cultura del gusto, l’arte e lo sport. Verranno portati in degustazione prodotti storici e comuni del territorio come la spuma, il liquore Galliano ed altri. Sarà presente Simone Nannipieri – fondatore di Enoturistica – anche in rappresentanza di Comitato Coppa Barontini e Associazione Terme del Corallo.

Ore 14.30, a colloquio con Silvia Viviani, Assessora ad ambiente e urbanistica del Comune di Livorno. Focus su quali iniziative sono scaturite a Livorno dopo la Biennale del mare – dalla pianificazione urbanistica lungo le coste, alla simbiosi industriale – e quali altre saranno intraprese dopo la firma del patto.

Ore 15.00, a colloquio con Davide Gariglio, Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Focus sulle prospettive della collaborazione con l’Adriatico e sull’ipotesi di candidatura di Livorno ad ospitare gli European Maritime Day 2031

Ore 15.30 l’Acquario di Livorno – sede di importanti appuntamenti di Blu Livorno 2025 – presenterà i suoi impegni legati alla Blue Economy: la partecipazione al progetto europeo Life Eu Sharks, con focus sulla salvaguardia degli squali del Mediterraneo anche grazie alla Carta di Livorno, primo documento europeo che li esclude dalla ricetta tradizionale del “Cacciucco”; Carta dalla Posidonia, innovativo progetto che utilizza le foglie secche di posidonia per produrre carta sostenibile e biodegradabile; AQuaBioS, progetto transfrontaliero Interreg Italia-Francia Marittimo per promuovere le filiere alimentari naturali basate sulle coltivazioni planctoniche; Studi dell’Università di Pisa sulla resilienza degli ecosistemi marini ai cambiamenti ambientali negli spazi forniti dall’Acquario. Saranno presenti, Alice Malotti – Referente Acquario di Livorno, Giovanni Raimondi – Coordinatore scientifico Acquario di Livorno (da remoto). Previsto anche un confronto con Stefano Furlati – Responsabile Dipartimento Didattico Scientifico Costa Edutainment Spa Polo Adriatico (Acquario di Cattolica, Oltremare 2.0 Riccione e Italia in Miniatura Rimini).

Giovedì 6 novembre

Ore 12.00 Giovanna Cepparello, Assessora a mobilità sostenibile e gestione dei rifiuti del Comune di Livorno. Mobilità lungo la costa: un confronto fra Livorno e costa emiliana.

Venerdì 7 novembre

12.00 Tavola rotonda. Partecipano Viola Ferroni – Assessora al bilancio del Comune di Livorno, Giovanna Cepparello – Assessora a mobilità sostenibile e gestione dei rifiuti del Comune di Livorno, insieme a vari ospiti locali. Focus su Plastiche in mare e rifiuti spiaggiati: come operano le municipalità costiere.

