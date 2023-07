Livorno, anzi “Livourne”, sul numero francese di Marie Claire

Immagini tratte dalla pagina Fb del Comune di Livorno che per primo ha dato la notizia

Eventi, storia e luoghi e piatti tipici al centro dell'articolo dedicato alla nostra città che "mantenendo intatta la memoria della sua brillante storia ha attraversato pazientemente il tempo e oggi è un luogo da riscoprire quasi di sorpresa"

Livorno, o meglio Livourne, sul numero francese di luglio della rivista mensile dedicata alla moda e alla bellezza Marie Claire. A darne notizia per primo è stato il Comune di Livorno con un post Fb.

Nell’articolo dal titolo Livorno, la Toscana inaspettata – in cui sono state pubblicate anche tre foto del fotografo livornese Andrea Dani scattate per Fondazione Lem/Ambito Turistico Livorno come si legge nella didascalia – si descrive Livorno come una città a vocazione marittima che, traducendo dal francese grazie alla nostra amica Ilaria, “mantenendo intatto il ricordo della sua storia brillante, delle sue tradizioni e dei suoi siti degni di nota, come anche la sua arte di vivere, ha attraversato pazientemente il tempo e oggi è un luogo da riscoprire quasi di sorpresa”. A cominciare dai suoi eventi caratteristici come le Gare Remiere, Effetto Venezia e il Festival Mascagni passando per i suoi luoghi simbolo come la Fortezza Nuova, il Fosso Reale e il Mercato delle Vettovaglie, senza dimenticare un cenno alle Leggi Livornine e i suoi piatti tipici come cacciucco e torta di ceci.

