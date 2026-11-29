Livorno Awards, una festa di inclusione e orgoglio cittadino

La manifestazione, organizzata da Sportlandia Livorno APS e dal Centro San Simone, ha unito la festa di Natale dedicata ai ragazzi con disabilità intellettiva alla celebrazione dei livornesi distintisi in ambito nazionale e internazionale. Presente il sindaco Luca Salvetti

È stato un pomeriggio di condivisione, emozione e orgoglio cittadino quello vissuto sabato 28 novembre 2026 in occasione dei Livorno Awards, la manifestazione che si è svolta alle 15 nella Sala del Palazzo dei Portuali, con il patrocinio del Comune di Livorno. Ad arricchire l’evento è stata la presenza del sindaco Luca Salvetti, che nel suo intervento ha sottolineato il valore fondamentale dell’associazionismo cittadino. Il primo cittadino ha voluto rendere omaggio in particolare alle due realtà promotrici, attive sul territorio da decenni, evidenziando l’importanza dell’opera quotidiana del volontariato livornese: una risorsa preziosa che si mette a disposizione non soltanto dei ragazzi con disabilità, ma dell’intero tessuto sociale della città. L’iniziativa nasce dalla volontà di Sportlandia Livorno APS, presieduta da Mauro Martelli, e del Centro San Simone – Gli amici di tutti, guidato dalla presidente Patrizia Anfossi. Insieme agli associati, ai consiglieri e ai volontari, le due associazioni hanno lavorato per unire la festa di Natale dedicata ai ragazzi con disabilità intellettiva alla premiazione delle eccellenze livornesi che si sono distinte in ambito nazionale e internazionale. Il messaggio rivolto alla cittadinanza è chiaro: la vera inclusione passa attraverso l’apertura del cuore e la condivisione dei momenti più importanti della vita pubblica. Celebrare i grandi traguardi raggiunti da Livorno insieme ai ragazzi delle associazioni ha reso la cerimonia ancora più autentica, dimostrando come solidarietà ed eccellenza possano camminare fianco a fianco. A rendere ancora più dolce e festoso il pomeriggio, oltre alla consegna dei riconoscimenti ai ragazzi delle associazioni, è stato il tradizionale dono dei panettoni, gentilmente offerti da Conad di Livorno, un gesto concreto di vicinanza al territorio.

Nel corso della manifestazione sono stati inoltre premiati i protagonisti dell’eccellenza livornese:

Scienza: professor Valerio Voliani

Carriera: avvocato Carlo Borghi

Inclusione: ingegnere Lorenzo Lazzerini, capo della Protezione Civile di Livorno

Sociale: professoressa Elisabetta Frizzi e Luciano Simoni, direttore provinciale di Special Olympics e presidente dell’associazione Zenith.

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