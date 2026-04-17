Livorno celebra il 25 Aprile

Dalla deposizione delle corone al corteo con la banda fino agli interventi istituzionali: ricco programma per l’81° anniversario, accompagnato da eventi culturali, mostre e concerti dedicati alla memoria della Resistenza

Si celebrerà sabato 25 aprile la Festa nazionale della Liberazione, per ricordare il 25 aprile del 1945, giorno dell’insurrezione generale proclamata dal Comitato di Liberazione Nazionale contro le forze nazifasciste che stavano ancora occupando parte dell’Italia. Anche quest’anno a Livorno la Liberazione sarà ricordata con una serie di cerimonie e iniziative promosse dall’Amministrazione comunale, che coinvolgeranno i rappresentanti delle istituzioni e la cittadinanza. Sabato 25 aprile, alle ore 10 in piazza della Vittoria, deposizione di corone di alloro al Monumento ai Caduti in Guerra. Saranno schierati i gonfaloni del Comune e della Provincia e i labari delle associazioni combattentistiche, d’arma e partigiane. Successivamente le autorità e le rappresentanze, passando da via Magenta, si ritroveranno in via Ernesto Rossi, dove alle ore 10.20 saranno deposte corone al Bassorilievo al Partigiano.

Alle ore 10.30 il corteo, con in testa la Banda Città di Livorno, si dirigerà verso il Comune.

Alle ore 11, in piazza del Municipio (spazio davanti all’entrata del Palazzo Granducale), è previsto un saluto da parte del sindaco Luca Salvetti e del prefetto Giancarlo Dionisi. Seguirà una prolusione tenuta dall’on. Pierluigi Bersani. Saranno presenti anche delegazioni di ANED, ANPPIA, ANEI, ANPI e ISTORECO.

Iniziative collaterali per l’81° anniversario della Liberazione

Lunedì 20 aprile alle ore 18 presso il complesso delle Officine Storiche di Porta a Mare (via Costante Neri 67), in collaborazione con Librerie Coop Porta a Mare, presentazione del volume “Oberdan Chiesa. Un uomo, una vittima, un mito” di Giovanni Brunetti. Saranno presenti l’autore e Catia Sonetti direttrice di ISTORECO.

Giovedì 23 aprile alle ore 17 presso l’Edificio dell’Orologio (nuova sede di ISTORECO) in piazza Luigi Orlando, presentazione del volume “O miei compagni. Una testimonianza” di Mario Lenzi. Parteciperanno Enrico Iozzelli (Fondazione Museo della Deportazione di Prato) e Mario Tredici (storico e giornalista), introduzione e coordinamento di Catia Sonetti. Iniziativa a cura di ISTORECO all’interno del progetto GiovaniSÌ Regione Toscana – Fondazione Museo della Deportazione di Prato.

A pochi giorni dal 25 Aprile, Istoreco apre alla città la nuova sede con un appuntamento dedicato alla memoria e alla trasmissione dei valori della Resistenza. Le memorie di Mario Lenzi (1927–2011) vengono presentate in una nuova edizione. Figura di primo piano del giornalismo e dell’editoria italiana del secondo Novecento, Mario Lenzi a soli diciassette anni scelse di combattere nella III Brigata “Garibaldi”. Un ragazzo come tanti, ancora studente liceale, che si trovò a fare i conti con la guerra, la prigionia e il coraggio di ricominciare. Catturato dai tedeschi, riuscì a fuggire e a rientrare nella sua formazione partigiana, entrando a Livorno nel luglio del 1944 al fianco degli Alleati per la liberazione della città.

La prima edizione di questo testo, promossa dal Comune di Livorno e da Istoreco nel 2014 in occasione del 70° Anniversario della Liberazione, incontrò un successo inatteso soprattutto tra i lettori più giovani. È stato proprio questo responso a suggerire oggi una nuova edizione, realizzata con il contributo del Museo della Deportazione e Resistenza di Prato e della Regione Toscana, e pensata in particolare per gli studenti: perché la memoria del fascismo, della guerra e della Resistenza non si esaurisca in una data, ma continui a vivere come testimonianza di libertà e di impegno civile.

Venerdì 24 aprile alle ore 21, al Teatro Goldoni di Livorno, “Tutto cominciò con quel voto”. Concerto per la Liberazione. Interventi musicali a cura del Conservatorio “Pietro Mascagni”, orchestra d’archi diretta da Chiara Morandi, ensemble di saxofoni diretto da Marco Vanni, laboratorio orchestrale diretto da Giovanni Sbolci, interventi teatrali a cura del Laboratorio “Cespuglio ecosistema teatrale” diretto da Alessia Cespuglio con il contributo artistico di Francesca Ricci, video di Marco Bruciati. Ingresso libero su prenotazione. Per il ritiro dei biglietti rivolgersi direttamente alla biglietteria del Goldoni il martedì e il giovedì in orario 10-13, mercoledì, venerdì e sabato in orario 18.30-19.30. Iniziativa organizzata da ANPI, ANPPIA, ANED, ANEI, Istoreco con il Patrocinio del Comune di Livorno.

Sabato 25 aprile alle ore 8.30 in largo Divo Demi si terrà una deposizione di fiori a cura del sindacato pensionati Spi Cgil.

Alle ore 17 in Fortezza Nuova (Sala degli Archi), all’interno della Festa della Cgil “Giornate della Libertà e del lavoro”, si inaugurerà la mostra ”Una provincia in guerra (1940–1945). A 80 anni dalla liberazione del territorio livornese”.

Palio della Liberazione

Sempre sabato 25 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 19.30 dal piazzale della Bellana, Trofeo della Liberazione, prima gara remiera della stagione, a cura del Comitato Palio Marinaro.

ISTORECO ha curato l’organizzazione di un’iniziativa anche a Stagno, nel Comune di Collesalvetti: martedì 21 aprile alle ore 17 nella sala lettura “N. G. Lepori”, in collaborazione con l’Associazione Furore ODV e con ANPI Collesalvetti, per il progetto Librarsi, è prevista l’inaugurazione della Mostra “Una provincia in guerra (1940–1945). A 80 anni dalla liberazione del territorio livornese”.

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