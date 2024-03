“Livorno Città Blu”. Commercianti e Associazione Autismo si incontrano ancora

Si è svolto nel pomeriggio di martedì 19 marzo, nella sala convegni di Confesercenti Livorno, il secondo incontro nell’ambito del percorso di sensibilizzazione delle attività commerciali sul tema dell’accoglienza a persone con autismo e loro familiari/accompagnatori.

Il percorso punta a far diventare anche Livorno “città blu” (il colore scelto dall’ONU per le campagne di informazione sul tema dell’autismo) ovvero una città nella quale in modo diffuso luoghi del commercio ma anche della cultura e dei vari spazi/servizi urbani sono pensati per essere agevolmente fruiti da persone autistiche.

Oltre alla presenza di Sandra Biasci, presidente dell’associazione Autismo Livorno che ha tenuto un breve seminario per i commercianti e le imprese presenti, hanno portato il loro saluto anche gli assessori Andrea Raspanti come Assessore al sociale e Rocco Garufo in qualità di assessore al Commercio e Turismo

Raspanti e Garufo hanno spiegato l’importanza del percorso “Città Blu” ed in particolare hanno ringraziato i commercianti presenti “perché il vostro ruolo è centrale nel garantire alle persone con autismo ed ai loro familiari una dimensione quotidiana di vita sempre più normale, come fare shopping o farsi i capelli o fare un aperitivo. Spesso la poca conoscenza dell’autismo non permette di mettere in atto pochi semplici accorgimenti che invece farebbero una differenza enorme nella possibilità di fruire di luoghi e servizi in modo semplice anche da parte di persone con autismo, le quali – come tutti noi – sono consumatori che non chiedono altro che poter entrare in un bar o in un negozio di scarpe come tutti gli altri clienti”.

“La nostra città è per sua stessa natura accogliente e quindi non abbiamo esitato un attimo a renderci parte attiva in questo percorso e siamo grati ai primi commercianti che, da ora in poi, grazie al fatto di aver partecipato all’incontro da noi organizzato con Associazione Autismo Livorno, possono esporre la vetrofania con il cuore blu simbolo dell’autism friendly” spiega Alessandro Ciapini direttore di Confesercenti Provinciale Livorno “e restiamo a disposizione per altre eventuali occasioni di incontro/formazione. Per cui se ci sono delle imprese interessate il nostro appello è a non esitare a contattarci”.

“Un secondo incontro molto partecipato, con attività commerciali e non solo molto conosciute in città” spiega Sandra Biasci presidente dell’associazione Autismo Livorno “sono davvero soddisfatta per come si sta sviluppando questo percorso iniziato grazie alla sensibilità di Confesercenti e spero che sempre più attività chiedano di poter partecipare a questo percorso. Chi fosse interessato a conoscere la nostra attività può seguirci sui social fb: autismolivornoaps oppure chi fosse interessato a nuovi incontri come quelli già fatti può rivolgersi a noi o a Confesercenti ed invito tutti coloro che volessero sostenerci a partecipare al concerto Heroes che si terrà al Goldoni mercoledì 3 aprile, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo”.

“L’obiettivo è che sempre più esercizi di vicinato – meglio se insistenti in aree urbane omogenee (come ad esempio i quartieri o i CCN) – attivino questo percorso blu, in modo da dar vita a veri e propri pezzi di città dove le persone con autismo (nelle sue mille sfaccettature) possano muoversi in serenità e con la più ampia e completa offerta commerciale” conclude Annalisa Coli responsabile sindacale di Confesercenti Livorno “ed in questo senso restiamo a disposizione non solo di Autismo Livorno ma anche di quanti – imprese del commercio turismo e servizi della città – volendo partecipare al percorso, volessero organizzare nuovi incontri formativi”.

“Al momento le aziende che hanno ricevuto il bollino blu” conclude Annalisa Coli “sono un nucleo di circa quindici unità. In particolare: Miura, Tutto Ganzo, La Vela, Gluten, Supershoes, Bacci Formaggi, Bagni Lido, Libreria Libri, Antica Torteria Gagarin, Pizzeria Il Ventaglio, Cooperativa Itinera, Parrucchiere Le Sisters, David Calò Banco n.63 del Mercato Buontalenti, Guetta Donatella Banco n18 del Mercato Buontalenti, Nannipieri Michela banco n.27 del Mercato Buontalenti , Paoletti Serena Banco n.19 del Mercato Buontalenti, Pasquini Rosi Banco n.59 del Mercato Buontalenti, Oreficeria Susy Lunghi”.

