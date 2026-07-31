Livorno conquista il New York Times: è tra le sei città europee con i canali da visitare

Per il prestigioso quotidiano americano siamo tra le sei "incantevoli canal cities" d'Europa. Tra le esperienze consigliate ai visitatori una passeggiata sulla Terrazza Mascagni e una sosta a Montenero con la storica funicolare

C’è anche Livorno tra le sei città europee sui canali che meritano un viaggio per chi vuole andare oltre le più celebri Amsterdam e Venezia. A suggerirlo è il New York Times, che in un articolo del 28 luglio “Oltre Amsterdam e Venezia: 6 incantevoli città europee sui canali” (titolo originale: Beyond Amsterdam and Venice: 6 Delightful European Canal Cities) propone una selezione di destinazioni attraversate dall’acqua, meno affollate rispetto ai grandi classici del turismo ma ricche di fascino, storia e cultura. Il quotidiano americano parte da una considerazione: se Amsterdam e Venezia continuano ad attirare milioni di visitatori ogni anno e devono fare i conti con il fenomeno dell’overtourism, esistono altre città europee in cui l’acqua rappresenta un elemento identitario senza che il turismo di massa ne abbia snaturato l’atmosfera. Accanto a Haarlem nei Paesi Bassi, Gand in Belgio, Aveiro in Portogallo, Amburgo in Germania e Strasburgo in Francia, compare anche Livorno, unica città italiana presente oltre a Venezia. Nel paragrafo dedicato alla città labronica, il New York Times sottolinea come la Toscana sia una delle regioni italiane più amate dai turisti di tutto il mondo. Tra le esperienze consigliate ai visitatori viene indicata una passeggiata sulla Terrazza Mascagni, celebre per il suo pavimento a scacchiera bianco e nero affacciato sul mare. Il quotidiano suggerisce inoltre di raggiungere il Santuario di Montenero con la storica funicolare per godere della vista panoramica sulla costa toscana.

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