Livorno è di nuovo città per giovani: “Qui si vive bene”

Sorpresa: + 753 residenti tra i 18 e i 30 anni in cinque anni per un totale di 18.797. Il sindaco: "Ci sono tanti momenti culturali, di socializzazione, ricreativi e legati all’ambiente stupendo che invogliano a stare in questa città". Il dato è balzato agli occhi dell’ufficio statistico e anagrafe osservando il rapporto tra persone scomparse e nuovi nati

A raccontarcelo, anche un po’ a sorpresa, sono i numeri che emergono dall’ufficio statistico e anagrafe. Negli ultimi 5 anni il numero di persone residenti della fascia tra i 18 e i 30 anni è cresciuta in maniera evidente. Siamo passati dalle 18.044 persone del 2021 alle 18.797 del 2025. In tutto 753 giovani in più in un quadro che vede il numero degli abitanti delle città italiane in diminuzione a causa della bassa natalità. La particolarità è balzata agli occhi proprio osservando il rapporto tra persone scomparse e nuovi nati. A Livorno c’è un saldo negativo di circa 1100 persone (1800 morti e 700 nuovi nati). Il dato generale della popolazione ci fa però vedere un decremento tra il 2024 e il 2025 di sole 400 persone e ciò vuol dire che sono arrivati 700 nuovi residenti. Chi sono? In parte stranieri (10%), in buona parte italiani che hanno deciso di trasferirsi qui e poi ragazzi e ragazze che a differenze di quello che succedeva in passato hanno deciso di continuare il loro percorso di vita nel luogo in cui sono nati. Gli uffici allora hanno acceso i riflettori sulla fascia 18-30 per vedere che cosa è accaduto dal post covid ad oggi ed è emerso questo bel dato. Quali le cause? “La qualità della vita che i giovani cercano – dice il sindaco Salvetti – è rappresentata sì dal lavoro ma anche da altri parametri. A Livorno si vive bene: ci sono tanti momenti culturali, di socializzazione, ricreativi e legati all’ambiente stupendo che invogliano a stare in città. Questa scelta che i numeri ci dicono essere realtà va aiutata impegnandosi tutti sul fronte dell’occupazione giovanile e del lavoro “buono”. Un dato che regala speranze ed occasioni e ideale per aprire il 2026 che da tempo abbiamo deciso di dedicare in tutto e per tutto alle nuove generazioni”.

