Livorno è la città dove si spende meno in Italia per pizza e bibita in pizzeria

Foto inviata da La Vecchia Senese di Vincenzo Pernice, che ringraziamo per la disponibilità

Indagine di Altroconsumo tra 27 città italiane. Con 8,67 € di spesa media la nostra città è più economica. Il direttore Ciapini: "Notizia confortante per i cittadini e in chiave turistica, un plauso alla categoria che riesce a non far ricadere gli aumenti sulle tasche del consumatore". Il direttore Pieragnoli. "Un’economia di prossimità che valorizza non solo il prodotto ma anche la relazione con i consumatori, in linea con l’identità autentica della città"

Con 8,67 € di spesa media la città più economica dove mangiare una pizza in pizzeria è Livorno. E’ quanto emerge dalla classifica pubblicata oggi da Altroconsumo che utilizzando i dati del Ministero riferiti a settembre 2024 ha stilato la classifica prendendo in considerazione altre 26 città italiane. I dati, si legge sul sito dell’associazione italiana, si riferiscono a una consumazione fatta in pizzeria che comprende il prezzo della pizza più venduta nell’esercizio commerciale analizzato, insieme al prezzo della bevanda più consumata in quella pizzeria; a questo si aggiunge il coperto e il servizio se previsto. Per il direttore provinciale di Confesercenti Alessandro Ciapini si tratta di “una notizia confortante”. Per due ragioni: “Da una parte denota il fatto che la categoria sia riuscita a mantenere prezzi concorrenziali nonostante abbia dovuto fare fronte in questi ultimi due anni ad aumenti importanti nelle materie prime e nell’energia. Dall’altra questo dato rappresenta un ottimo segnale in chiave turistica e, non meno importante, va incontro alle tasche dei cittadini e famiglie livornesi”. “Un risultato – commenta Federico Pieragnoli, direttore provinciale di Confcommercio – che sottolinea l’attenzione degli imprenditori locali a mantenere i prezzi competitivi, soprattutto per beni di consumo considerati “nazionalpopolari” come la pizza e il caffè. Questo dato evidenzia l’impegno dei pizzaioli e dei ristoratori livornesi nel ridurre al minimo i rincari, nonostante i crescenti costi di gestione, continuando però a garantire standard qualitativi elevati. Livorno è una città che per questo aspetto si distingue tra le altre città toscane e questa politica di contenimento dei prezzi riflette il desiderio di rendere accessibili a tutti i piaceri semplici della tavola italiana. Un’economia di prossimità che valorizza non solo il prodotto ma anche la relazione con i consumatori, in linea con l’identità autentica della città”.

