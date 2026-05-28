“Livorno è la città più bella del mondo? Allora rispettiamola di più”

Immagine tratta dalle storia di Christian

“Quando 5 anni fa ho avuto l'incidente, Livorno mi ha abbracciato e riempito di amore. Proprio per questo oggi sento il dovere di restituire qualcosa alla mia città con questo appello. Non aspettate la "fatina della spazzatura", si fanno tante chiacchiere ma servono i fatti”. L’atleta paralimpico rompe il silenzio dopo le immagini dei rifiuti abbandonati alla Cala con un intervento accorato

È duro, diretto, senza filtri il messaggio lanciato su Instagram da Christian Volpi, atleta paralimpico livornese della paracanoa, che attraverso quattro storie-video pubblicate sul proprio profilo ha voluto dire la sua sull’abbandono dei rifiuti in alcune delle zone più amate della costa labronica, a partire da Cala del Leone come mostrato nei giorni scorsi da alcuni video pubblicati da Livornogramm. Un tema che ha toccato profondamente il campione livornese, deciso a esporsi pubblicamente “per amore della città” con un intervento accorato: “È inutile dire che Livorno è la città più bella del mondo e che i livornesi sono ganzi – racconta Volpi – se poi non si fa niente per migliorarla. Si fanno tante chiacchiere, ma servono i fatti”. Nel suo intervento, l’atleta punta il dito soprattutto contro chi lascia rifiuti dopo una giornata al mare: “La vostra sporcizia dovreste portarla via voi, senza aspettare la fatina della spazzatura”.

Volpi cita esplicitamente la “Cala”, luogo simbolo dell’estate livornese. Un posto che, tra l’altro, lui stesso non può frequentare facilmente: “Purtroppo non è accessibile. Già questo mi fa arrabbiare. Se poi ci aggiungiamo anche l’inciviltà, allora vuol dire che non ci siamo capiti”. Parole forti, accompagnate anche da qualche espressione colorita, per cui Volpi si scusa nella storia finale. Ma il senso del messaggio resta chiarissimo: difendere Livorno significa rispettarla ogni giorno. “Quando cinque anni fa ho avuto un incidente, Livorno mi ha abbracciato e riempito di amore – racconta – Proprio per questo oggi sento il dovere di restituire qualcosa alla mia città. E il modo migliore è cercare di tenerla pulita e comportarsi da cittadini modello”. Il suo appello va oltre i confini labronici: “Partiamo da Livorno, ma questo dovrebbe valere ovunque. Bisogna imparare ad amare davvero i luoghi in cui viviamo”.

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