Livorno e Nugola piangono il maestro elementare Gabriele Fantozzi

foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

La signora Lea ricorda il marito insegnante alle Modigliani a Corea e alle Mazzini di Nugola. A Bolgheri aveva aperto il suo laboratorio-atelier di sculture: "Era, e per me lo è ancora, un grande uomo"

“È stato un grande insegnante; ha svolto il suo ruolo con infinita umanità e sensibilità. Da ognuno sapeva tirare fuori il meglio, cogliendo l’essenziale e lasciando libertà di espressione.” A parlare è Lea, che ringraziamo per la disponibilità, nel ricordare il marito Gabriele Fantozzi, scomparso all’età di 79 anni (80 li avrebbe compiuti il prossimo 22 novembre). Fantozzi era un maestro elementare: per vent’anni alla scuola Modigliani di Corea a Livorno e per altri venti alle Mazzini a Nugola. Il suo primo incarico fu a Lamentano, frazione di Castagneto Carducci. Fu proprio lì che conobbe Bolgheri, un luogo che entrò nel suo cuore e dove anni dopo aprì un laboratorio-atelier d’arte. Era infatti anche uno scultore. Una passione nata da bambino quando, lungo l’Arno, modellava la mota mentre suo padre leggeva che negli anni si è trasformata in espressione artistica culminata nell’apertura del suo spazio creativo in via Lauretta a Bolgheri che ora la moglie Lea porterà avanti. Fantozzi è stato inoltre scrittore di libri e testi teatrali, oltre che allenatore di baseball. “Mio marito era, e per me lo è ancora, un grande uomo: cordiale, tollerante, sognatore per eccellenza, dotato di una creatività illimitata. Ringraziamo tutti gli allievi e le allieve che lo hanno amato follemente e tutti coloro che stanno inviando lettere e foto delle sue opere: gesti che ci aiutano a colmare, almeno in parte, il vuoto che stiamo vivendo”. Lascia i figli Manuel, Massimiliano, Metello e otto nipoti.

