Livorno festeggia il 75° anniversario della Liberazione dal nazifascismo

Alla Terrazza Mascagni un concerto sulla memoria della Resistenza a cura dell’Istituto Storico di Modena. Giovedì 25 luglio 76° anniversario della Caduta del fascismo

Ricorrono quest’anno i 75 anni dalla Liberazione di Livorno dal nazifascismo. Il 19 luglio del 1944, i partigiani del Comitato di Liberazione Nazionale, seguiti da reparti della V Armata degli Stati Uniti d’America, entravano in quel che rimaneva della città, liberandola dopo anni di occupazione, distruzioni e bombardamenti.

Un altro importante anniversario, legato alla fine dell’oppressione nazifascista su Livorno e sull’Italia, si celebrerà, come ormai è tradizione, il prossimo giovedì 25 luglio: la Caduta del fascismo, di cui quest’anno ricorre il 76° anniversario. Il 25 luglio del 1943, infatti, con l’estromissione e l’arresto di Benito Mussolini finiva il ventennale regime dittatoriale.

Il Comune di Livorno commemora queste due giornate con una serie di cerimonie e di iniziative collaterali che coinvolgeranno le istituzioni locali e la cittadinanza. Questo il programma:

Venerdì 19 luglio

• alle 9.30 al Sacrario del Castellaccio, Onori militari e civili alla Lapide ai Caduti Partigiani (ritrovo alle ore 8.30 in piazza del Municipio per trasferimento in pullman);

• alle 10 in via Ernesto Rossi, deposizione corona al Bassorilievo al Partigiano, a cura di ANPI, ANPPIA, ANEI e ANED;

• alle 10.30 a Palazzo Comunale, in Sala delle Cerimonie, saluto del sindaco Luca Salvetti ai rappresentanti delle istituzioni civili e militari cittadine. È prevista una prolusione tenuta da Stefano Bartolini, dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea di Pistoia.

• Alle 21.30, alla Terrazza Mascagni, concerto del gruppo “Musica e Resistenza”, facente capo all’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea della provincia di Modena. Il concerto, dal titolo “Questo è il fiore del partigiano”, ripercorrerà la memoria della Resistenza nella musica italiana, con un repertorio che dagli inni della guerra partigiana arriva agli anni Duemila, di autori come Italo Calvino, Sergio Endrigo, Stormy Six, Massimo Bubola, Yo Yo Mundi, Francesco Guccini, Modena City Ramblers.

Giovedì 25 luglio

Alle 10 di giovedì 25 luglio, anniversario della Caduta del Fascismo, sarà deposta una corona al Monumento ai Perseguitati politici, che si trova nel “Parco Antifascisti e Perseguitati dal fascismo”, nella pinetina di viale della Libertà.

Alle 21 all’arena estiva Fabbricotti (viale Libertà 31) proiezione ad ingresso gratuito del film “La terra dell’abbastanza” di Damiano e Fabio D’Innocenzo. La serata inizierà con una breve tavola rotonda che introdurrà alla tematica del film (disagio e disoccupazione giovanile e conseguenti rapporti con la malavita organizzata). Parteciperanno rappresentanti delle associazioni giovanili cittadine.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento delle cerimonie in condizioni di sicurezza, venerdì 19 luglio saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità: dalle 7 fino al termine delle cerimonie divieto di sosta con rimozione forzata lungo il lato nord (lato fosso) del tratto di viale Avvalorati compreso tra via Mons. Ganucci e via della Madonna, eccetto veicoli autorizzati, con relativa abrogazione degli spazi di sosta;

divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto all’intersezione tra via Rossi, via Goldoni e via Magenta, eccetto veicoli autorizzati;

dalle 10 fino al termine della cerimonia divieto di transito nel tratto di via Ernesto Rossi compreso tra piazza Cavour e via Magenta. I mezzi del trasporto pubblico che abitualmente percorrono questo itinerario, seguiranno percorsi alternativi.

Giovedì 25 luglio, dalle 7 fino al termine della cerimonia, divieto di sosta con rimozione forzata nello slargo di viale della Libertà antistante la “Pinetina”, eccetto i veicoli dei rappresentanti delle istituzioni e i mezzi militari autorizzati.