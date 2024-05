Livorno ha celebrato la Giornata cittadina della Pace

“Itinerario della memoria” da piazza del Municipio alla cantina degli scali d’Azeglio, sede di un rifugio antiaereo. Mirella: "Ero presente quando il 28 maggio 1943 Livorno è stata bombardata per la prima volta. Finita la guerra tutti gli esseri umani avevano giurato che di guerre non ci sarebbero state mai più e su questo si basarono i lavori dell'Assemblea Costituente. Adesso ho 93 anni e siamo di nuovo in guerra"

di Sofia Mignoni

Oggi pomeriggio Livorno ha celebrato la Giornata cittadina della Pace con un “itinerario della memoria” da piazza del Municipio, passando dal Duomo e da piazza Cavour fino alla cantina degli scali d’Azeglio, sede di un rifugio antiaereo, dove il 28 maggio del 1943 un numero enorme di civili morì a causa dello scoppio di bombe cadute sulla strada sovrastante. Un luogo simbolo della memoria delle guerre di ieri e di oggi e di speranza per la pace. Tra gli interventi quello di Mirella Raugi, livornese, sopravvissuta. “Io ho vissuto la Seconda guerra mondiale ed ero presente quando il 28 maggio 1943 Livorno è stata bombardata per la prima volta. Avevo 10 anni, ho sofferto la fame, ho avuto molta paura, sono dovuta scappare da casa mia. Finita la guerra tutti gli esseri umani avevano giurato che di guerre non ci sarebbero state mai più e su questo si basarono i lavori dell’Assemblea Costituente. Adesso ho 93 anni e siamo di nuovo in guerra: vedo sempre sofferenza, vittime. In guerra la vita si ferma e chi riesce a sopravvivere non vivrà più bene. Dobbiamo scegliere di rimanere umani, rifiutare l’odio, l’indifferenza, la sete di potere”. In piazza del Municipio l’intervento iniziale del vescovo Giusti: “Non bisogna mai rassegnarsi all’odio e alla guerra. Il mio pensiero in questo giorno va alla tragedia che si sta consumando a Gaza”. La Giornata di oggi è una celebrazione istituita grazie alla raccolta di firme lanciata dalla Comunità di Sant’Egidio e approvata dall’Amministrazione Comunale nel 2004 per non dimenticare.

