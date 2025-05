Livorno in onda su Linea Verde. Rivedi la puntata

Il programma condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna ha esplorato tutte le bellezze della nostra Livorno dalla Fortezza Vecchia, al Cisternone, dalla Terrazza Mascagni e l'Accademia Navale di Livorno fino a Calafuria e il Romito arrivando ai rinnovati spazi degli Hangar Creativi

Il programma condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna ha esplorato tutte le bellezze della nostra Livorno dalla Fortezza Vecchia, al Cisternone, dalla Terrazza Mascagni e l’Accademia Navale di Livorno fino a Calafuria e il Romito arrivando ai rinnovati spazi degli Hangar Creativi.

Le due conduttrici sono andate a fare visita anche al professore-regista Lamberto Giannini durante le prove con i suoi Mayor Von Frinzius che a breve debutteranno al Goldoni con il nuovo spettacolo “Sfiorarsi”.

Insomma un tour attraverso le eccellenze paesaggistiche, gastronomiche e culturali della nostra amata città.

