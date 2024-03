Livorno in prima serata su Rai 1 con il film Cosa Sarà

Nelle foto la partenza della troupe per Roma, la cena di inizio riprese, a Livorno, al ristorante Cantina Senese e Francesco Bruni, che ringraziamo per la disponibilità, nell'appartamento davanti al cantiere Azimut Benetti

Vincitore, tra gli altri, del premio ENIT per la miglior valorizzazione di una location (Livorno), il film scritto e diretto dal regista e sceneggiatore Francesco Bruni è andato in onda mercoledì 27 marzo ed è stato seguito da circa 2 milioni di spettatori: "Sono molto legato a Livorno e appena ho scritto la sceneggiatura ho pensato che potesse essere l'occasione per venire a girare per la prima volta qui"

Livorno torna in tv. E lo fa, o meglio lo ha fatto, con Cosa Sarà (drammatico) scritto e diretto dal regista e sceneggiatore Francesco Bruni, 63 anni a settembre. Il film, andato in onda mercoledì 27 marzo in prima serata su Rai 1 (prima ancora, il 27 marzo 2021, su Sky) e seguito da circa 2 milioni di spettatori, è stato girato tra Livorno e Roma tra novembre e dicembre 2019 e per quanto riguarda la nostra città sono riconoscibilissime le due location, la Venezia e la Terrazza Mascagni. E c’è n’è anche un’altra: un appartamento sul viale Italia lato cantiere navale. Un orgoglio per tutti i livornesi e per lo stesso Bruni, livornese di adozione, che ringraziamo per la disponibilità: “Sono molto affezionato alla città e sono anche un tifoso del Livorno, quando posso vado allo stadio. Appena ho scritto la sceneggiatura ho pensato che potesse essere l’occasione per venire a girare per la prima volta qui”. Interpretato da Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina, Ninni Bruschetta e Barbara Ronchi, solo per citare alcuni attori, ricordiamo che la pellicola ha vinto, tra gli altri, due Nastri d’argento per miglior sceneggiatura (a Francesco Bruni con la partecipazione di Kim Rossi Stuart) e miglior attore protagonista (Kim Rossi Stuart); candidato ai David di Donatello nelle categorie miglior attore protagonista e miglior sceneggiatura; un Globo d’oro per miglior attore a Kim Rossi Stuart e il Premio Flaiano per la miglior sceneggiatura a Francesco Bruni; premio ENIT al Festival di Roma per miglior valorizzazione di una location: Livorno.

