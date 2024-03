Livorno in tv a L’ingrediente perfetto con Lorenzo Cristiani

Il pasticcere Lorenzo Cristiani (immagini tratte dalla puntata del 9 marzo del programma di La7 L'ingrediente perfetto - A tu per tu)

Protagonista Livorno e Lorenzo Cristiani che dopo aver raccontato alcuni luoghi simbolo della città torna a indossare i panni di pasticcere e dal laboratorio della pasticceria illustra tutti i passaggi che portano alla realizzazione della schiacciata livornese

Livorno torna in tv con L’ingrediente perfetto – A tu per tu, il programma di La7 in cui Maria Grazia Cucinotta va alla scoperta di piatti della tradizione culinaria. Nella puntata del 9 marzo dal minuto 34.50 circa protagonista è Lorenzo Cristiani, pasticcere della Pasticceria Cristiani in via di Salviano, che dopo aver raccontato alcuni luoghi simbolo della città (“Buongiorno a tutti e benvenuti nella mia città” esordisce), come la chiesa di Santa Caterina, la Venezia, la Terrazza Mascagni e i 4 Mori, torna pasticcere e dal laboratorio della pasticceria illustra tutti i passaggi che portano alla realizzazione della schiacciata livornese.

Condividi:

Riproduzione riservata ©