“Livorno in un click”, concorso fotografico per aiutare il Ca’ Moro

Per partecipare al concorso andare su www.lionslivornoportomediceo.it/concorso-fotografico dove ci sono tutte le istruzioni. L’iscrizione costa 5 euro per una foto e 10 per tre scatti. Vanno bene anche immagini riprese con lo smartphone.

Mediagallery Alla luce dell’affondamento del “Ca’ Moro”, i soldi raccolti con le quote di partecipazione al concorso saranno destinati alla ripresa dell’attività di ristorazione, per la quale il Mediceo ha già organizzato un’altra raccolta fondi

Si chiama “Livorno in un click” ed è il concorso fotografico a scopo di beneficenza indetto dal Lions Club Porto Mediceo, presieduto da Roberto Duranti (nella foto in pagina), per raccogliere risorse da destinare ai service del Club e per sostenere le associazioni no profit della nostra città. Alla luce dell’affondamento del “Ca’ Moro”, i soldi raccolti con le quote di partecipazione al concorso saranno destinati alla ripresa dell’attività di ristorazione, per la quale il Mediceo ha già organizzato un’altra raccolta fondi.

Soggetti degli scatti sono Livorno ed il suo territorio, isole comprese.

Due le categorie: lo sguardo verso il mare, lo sguardo verso la città. La preselezione delle foto verrà fatta all’interno del Club: le 30 migliori per categoria verranno valutate da un comitato artistico che sarà composto da due fotografi conosciutissimi nella nostra città, Andrea Dani e Francesco Levi, e da Francesco (Frank) Paradisi maestro nella pittura ad acquarello. C’è tempo fino al 10 ottobre.

“E’ la prima volta che il nostro Club cerca di realizzare una raccolta fondi coinvolgendo una così vasta platea di sostenitori – spiega il presidente Duranti – per realizzare lo scopo di coinvolgere persone che ad oggi neppure ci conoscevano. Per far capire cosa facciamo e cosa significhi il nostro motto We serve, oltre alle importanti iniziative sui territori locali voglio solo ricordare la Fondazione Banca degli Occhi Lions intitolata al suo fondatore Melvin Jones con sede a Genova, una eccellenza in campo oftalmologico, che ad oggi ha permesso 3000 interventi di trapianto corneale. Nel mondo negli ultimi 30 anni i progetti Sight First hanno permesso a 488 milioni di persone di ottenere cure per i loro occhi. Siamo in 200 Paesi del mondo, 48.000 club e siamo 1 milione e 420 mila soci. Collaboriamo con Unicef, Oms e Unesco e dal 1945 un rappresentante Lions siede alle Nazioni Unite”.

Per partecipare al concorso andare su www.lionslivornoportomediceo.it/concorso-fotografico dove ci sono tutte le istruzioni. L’iscrizione costa 5 euro per una foto e 10 per tre scatti. Vanno bene anche immagini riprese con lo smartphone.