Livorno in uno skyline: “Mare, luce e colori per raccontare la nostra essenza”

Il nuovo progetto grafico firmato da Riccardo Antonini dello skyline di Livorno

ll sindaco Salvetti presenta la grafica d'autore firmata da Riccardo Antonini: "Non avevamo mai avuto una sintesi così organica. Diventerà un brand per magliette, social e promozione turistica... e perché no, un cartellone dove potersi fare un selfie"

di Giacomo Niccolini

Un’unica immagine per riassumere l’essenza di una città intera. È questo l’obiettivo del nuovo skyline di Livorno, una realizzazione grafica nata da un’idea del sindaco Luca Salvetti e tradotta in arte dal talento di Riccardo Antonini. Un’esplosione di colori che mette in fila i simboli della città – dal Cisternone alla statua dei Quattro Mori, passando per le architetture storiche e il profilo inconfondibile del lungomare, della Venezia e della Terrazza Mascagni – sotto il claim: “Livorno, città di mare, luce e colori”.

L’idea: “Sintetizzare l’anima di un luogo” – Ai microfoni di QuiLivorno.it, il primo cittadino ha raccontato la genesi di questo progetto, nato dalla voglia di colmare un vuoto comunicativo: “A me questa cosa degli skyline ha sempre incuriosito”, spiega Salvetti, “perché secondo me sono un modo in cui riassumere in un’unica immagine l’essenza dei luoghi che visiti. E Livorno, questa cosa qui in maniera organica non l’aveva mai avuta”.

L’idea iniziale è stata poi trasformata dalla sensibilità e dalla professionalità di Antonini, che ha superato le aspettative del sindaco: “Io me l’ero immaginato proprio stilizzato, lui invece ci ha aggiunto i colori e ha fatto una cosa, secondo me, bellissima. Il titolo l’ho dato io: Livorno città di mare, perché questo vogliamo essere, ma anche di luce e colori, perché noi siamo una città di mare che ha una luce straordinaria e mille sfumature da proporre”.

Dai social al merchandising: come verrà usata la grafica- Non si tratta di un semplice esercizio di stile, ma di un vero e proprio “brand Livorno” pronto a sbarcare nel quotidiano. Il sindaco lo ha già scelto come immagine del suo profilo ufficiale, ma il piano è molto più ampio: “L’idea è di un qualcosa che dovrà essere utilizzato sui social, ma anche come brand per l’oggettistica legata a Livorno: magliette, tazze e simili. Sarà un richiamo alla città in tutti gli eventi che andremo a fare”.

Un selfie con la città – Tra le idee più curiose emerse dalla chiacchierata, c’è anche quella di rendere la grafica “interattiva” per i cittadini e i turisti: “Ho pensato anche a un grosso cartellone con questa foto e la possibilità per le persone di farci un selfie mettendocisi sopra, dentro o accanto. È una di quelle piccole cose che però generano una reazione a catena”. Un modo nuovo, insomma, per far sentire chiunque parte integrante della bellezza livornese.

