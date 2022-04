Livorno, in vendita l’ex Grand Hotel Corallo

L'agenzia immobiliare: "Si presta a varie destinazioni tra cui anche quella di carattere sanitario. Prezzo di vendita? 13 milioni di euro". Ecco i numeri dello storico immobile

In vendita l’ex Grand Hotel Corallo. Forse il nome ai più giovani dirà meno ma è impossibile non capire di quale immobile stiamo parlando se diciamo che si tratta della storica struttura che si affaccia su piazza Dante, adiacente al parco delle ex Terme del Corallo. Grand Hotel Corallo, appunto. La proprietà, una società romana, l’ha messo in vendita sabato 2 aprile. “Si presta a varie destinazioni – fa sapere l’agenzia immobiliare romana incaricata della vendita – tra cui anche quella di carattere sanitario. Il prezzo di vendita? 13 milioni di euro“. Che poi snocciola alcuni numeri: 9.600 mq interni suddivisi in 5 piani fuori terra ed uno seminterrato, più 6800 mq di parco privato di cui 1500 mq sono dedicati a posti auto.