Livorno, intervento sulla fognatura nera in via Salvino Salvini

Per consentire i lavori sarà istituito il divieto di transito in via Salvino Salvini, eccetto veicoli dei residenti muniti dell'autorizzazione "zona regolamentata M"

Da lunedì 14 giugno fino al 18 giugno i tecnici saranno impegnati in via Salvino Salvini per un intervento di allacciamento alla condotta fognaria.

Per consentire i lavori saranno istituiti:

– il divieto di transito in via Salvino Salvini, eccetto veicoli dei residenti muniti dell’autorizzazione “zona regolamentata M”, eccetto mezzi operativi dell’impresa esecutrice dei lavori, veicoli al servizio delle persone disabili muniti dell’autorizzazione e di soggetti con comprovate necessità, nonché veicoli in servizio di soccorso e\o emergenza;

– il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Salvino Salvini nel tratto compreso tra il civico 51 e l’intersezione con via delle Grazie;

– il divieto di transito pedonale nel tratto di marciapiede di via Salvino Salvini interessato dalla manomissione, posto in prossimità del civico 44.