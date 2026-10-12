Il Consiglio approva all’unanimità uno spazio pubblico a Luciano Vizzoni

Approvata all'unanimità la mozione presentata dal capogruppo di Protagonisti per la città, Roberto Danieli, direttore di Pediatria. Ora la scelta del luogo più adatto a mantenere viva la memoria di un uomo che ha dedicato la propria vita ai bambini e alle persone più fragili

La mozione presentata dal capogruppo di Protagonisti per la città, Roberto Danieli, direttore della Pediatria dell’ospedale di Livorno, insieme ad altri consiglieri comunali, per intitolare uno spazio pubblico (una via, una piazza, un giardino, un’area giochi o un altro spazio pubblico cittadino) al professor Luciano Vizzoni è stata approvata all’unanimità nella seduta di oggi, lunedì 12 ottobre: 24 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Un riconoscimento condiviso da tutto il Consiglio comunale per una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia sanitaria e sociale di Livorno. L’iniziativa era stata rilanciata nelle scorse settimane proprio da Danieli, che aveva sottolineato l’importanza di riconoscere pubblicamente il valore di una persona capace di coniugare professionalità medica, attenzione sociale e impegno civile. Alla proposta aveva aderito anche Paola Pomponi, presidente dell’associazione Insieme per la Vita, realtà alla cui nascita Vizzoni aveva contribuito e che ancora oggi sostiene i bambini e le loro famiglie. L’obiettivo è ora quello di individuare uno spazio adeguato alla figura del professore, possibilmente in prossimità dei servizi sanitari e pediatrici cittadini, coinvolgendo la famiglia, l’Azienda USL Toscana nord ovest, l’Ordine dei medici, le associazioni e le realtà che ne hanno condiviso il percorso. L’intitolazione potrà essere accompagnata da una targa commemorativa. Luciano Vizzoni, scomparso il 27 settembre 2014 all’età di 82 anni, è stato per decenni uno dei volti più conosciuti della sanità livornese.

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