“Livorno la città di”, sul lungomare 11 personaggi livornesi di fama internazionale

Livorno la città di... Nedo Nadi, Angelica Palli, Federico Caprilli, Pietro Mascagni. E ancora Amedeo Modigliani, Giorgio Caproni, Giovanni Fattori, Carlo Azeglio Ciampi. Non è solo un mero elenco di personaggi storici nati a Livorno ma la nuova iniziativa promossa dal Comune sul lungomare, per l’esattezza lungo la passeggiata dalla Bellana al moletto di San Jacopo. Ad ogni lampione una bandiera amaranto con il nome e il volto di 11 personaggi livornesi di fama internazionale che si sono distinti nel mondo dell’arte, della cultura, della musica, dello spettacolo e dello sport per un totale di 80 bandiere. L’intenzione da parte dell’amministrazione è chiara: promuovere la città da un punto di vista culturale sfruttando l’occasione del Toscana Pride 2022 che porterà a Livorno migliaia di persone con arrivo, proprio, alla Terrazza Mascagni. Un’altra novità, sempre di questo tratto di passeggiata, è rappresentata dai faretti presenti nell’area verde davanti ad ogni palma: la sera quando si accendono sono di colore rosso. Luce classica bianca, invece, per i faretti al centro della passeggiata. Le bandiere, in pvc eco banner bifacciale, materiale adatto per l’esterno e della misura di 80 centimetri per 80, rimarranno appese nei mesi estivi.

