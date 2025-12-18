Livorno nella metro di Parigi, la foto virale è della livornese Benedetta

Progetto promosso dal Comune di Livorno in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Nizza nell’ambito dell’iniziativa “Dieci Comuni” per valorizzare l’immagine della città all’estero

A scattare la foto, diventata virale su Facebook, ai pannelli fotografici nella metropolitana di Parigi è stata Benedetta Chifari che a settembre si è trasferita nella capitale francese per motivi di studio e lavoro (ringraziamo la famiglia per la disponibilità). Ma come c’è finita lì Livorno, con il sottotitolo la “Toscana inaspettata“? Abbiamo approfondito. Si tratta di un progetto promosso dal Comune di Livorno in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Nizza nell’ambito di “Dieci Comuni”. L’obiettivo è valorizzare l’immagine della città all’estero, in particolare durante il periodo natalizio, attraverso pannelli promozionali posizionati in punti strategici della metropolitana parigina. Le immagini utilizzate per la campagna sono firmate dal fotografo Andrea Dani e sono state acquistate dal Comune. Il sindaco Salvetti ha accolto positivamente l’inziativa.

