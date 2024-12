Livorno nello speciale “Tesori sotterranei” in onda su Rai 1

Aveva fatto tappa in città a fine giugno la troupe dello Speciale Rai del TG1 “Italia sotterranea” curato dall’inviata d’inchiesta Patrizia Angelini, che è anche l’ideatrice del format. Ora il suo film documentario dal titolo “Tesori sotterranei” va in onda su RAI 1 domenica 8 dicembre alle 23.00. Le riprese, iniziate in Puglia, si sono spostate in Toscana, a Livorno, e successivamente all’Isola Elba, nell’area delle colline metallifere da Campiglia Marittima a Follonica, e poi a Baratti, Populonia, Castiglion della Pescaia, Bibbona e San Vincenzo. La troupe è stata accompagnata alla scoperta di Livorno dalla Fondazione LEM, ente preposto all’attività di cura dei giornalisti impegnati in questo tipo di servizi d’informazione. In particolare, il settore relazioni esterne della Fondazione ha pianificato la visita alle gallerie della Fortezza Vecchia, della Fortezza Nuova e della cantina sotterranea di oltre mille metri quadrati di proprietà della Fondazione Livorno posta tra via Borra e Scali del Monte Pio. Per accompagnare la visita è stato scelto Fabrizio Ottone, presidente dell’Associazione Guide Labroniche, che ha illustrato alla giornalista Rai le originalità del tessuto architettonico livornese. Afferma il sindaco Luca Salvetti: “L’attenzione rivolta alla nostra città ormai non si misura soltanto in termini di arrivi, come attestato in modo incontestabile dai dati sul turismo in Toscana, ma anche in termini di attenzione da parte di organi di informazione nazionali e internazionali. Questo – continua il sindaco – conferma che il lavoro svolto in ambito turistico sta dando i suoi frutti anche sul piano dell’attrattività comunicativa della città e della qualità dell’accoglienza nei confronti dei giornalisti che siamo in grado di offrire. Un circolo virtuoso che non può far altro che bene all’immagine di una città che si sta realmente aprendo al turismo”. Per la buona riuscita delle riprese si sono attivati i servizi dedicati del Comune di Livorno, quelli dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale per la Fortezza Vecchia e i gestori della Fortezza Nuova.

Speciale Tg1 “Tesori Sotterranei” ripercorre, tra l’altro, la storia delle miniere e la ricerca di minerali a impatto zero in Toscana, nella provincia di Grosseto e in quella di Livorno. Dal parco minerario di San Silvestro alle cave di Monte Calvi e San Carlo, attraverso la teleferica di San Vincenzo progettata da Pier Luigi Nervi, lasciando le colline metallifere verso le acque sotterranee di Venturina e dei giacimenti di allume realizzati da Elisa Bonaparte a Montioni. All’isola d’Elba, con uno degli ultimi minatori di Capoliveri, lo Speciale ripercorre l’estrazione del ferro nella Costa degli Etruschi del Parco di Baratti e Populonia. Mentre, a Follonica, il ferro con il carbone raccontano come la ghisa, in forte crescita nella produzione mondiale, è famosa a NY. Testimonianze di insediamenti prestorici e di antiche civiltà nell’estrazione di minerali ma anche la narrazione del passaggio dei templari e di Leonardo Da Vinci come nelle grotte di calcarenite a Bibbona o nei sotterranei delle Fortezze di Livorno costruite sopra la roccia sedimentaria di pietra panchina.

