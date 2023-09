Livorno nell’Olimpo della filatelia Tematica Nazionale

Livorno non è solo patria di sportivi ma anche di buoni, anzi eccellenti, collezionisti di filatelia tematica, che i non addetti ai lavori hanno sempre definito raccoglitori di figurine, dove la cultura si unisce ai francobolli dando luogo a storie avvincenti.

A Vasto, in Abruzzo, dal 15 al 17 settembre, si è tenuta la Vastophil 2023, esposizione filatelica nazionale a concorso fra le cui classi competitive figurava anche quella tematica.

Qui i nostri non più giovani concittadini, Carlo Doria e Paolo Bettarini, hanno conseguito un lusinghiero successo ottenendo i diplomi d’oro grande proprio nella classe tematica e conquistando i due più ambiti trofei in palio: Doria Gran Premio Manifestazione, con la collezione “Storia dell’Ocean Liner – dall’avvento del vapore al 1939” e Bettarini, Best in class tematica, con il suo elaborato “La grande Guerra – Al fronte: dietro le quinte del conflitto”.

A fare da degna cornice ai due sopracitati anche un altro livornese, Ernesto La Greca, che con la sua collezione sulla Croce Rossa “Un limite alle atrocità e sofferenze umane” ha ottenuto il diploma d’oro. Possiamo asserire che Livorno ha rinverdito i fasti di un tempo passato.

