Livorno oggi su Linea Blu – Porti d’Italia

immagine tratta dalla puntata in onda su Rai Play del 9 agosto

Donatella Bianchi e Fabio Gallo oggi 9 agosto alle 14.00 erano a Livorno per scoprire la cosmopolita città di Livorno e il suo porto dove, nel corso dei secoli, marinai di ogni provenienza hanno trovato riparo e accoglienza

Come si legge sulla pagina Fb di Linea Blu – Porti d’Italia, Donatella Bianchi e Fabio Gallo oggi 9 agosto alle 14.00 erano a Livorno per “scoprire la cosmopolita città di Livorno e il suo porto dove, nel corso dei secoli, marinai di ogni provenienza hanno trovato riparo e accoglienza”. Tante belle immagini dall’alto con un approfondimento sul porto e le sue mansioni, la Guardia di Finanza con la sua squadra nautica e squadra sommozzatori, la Meloria, il Cisternone di Città, la Risiatori spiegata da Alessio Marra, il Mercato Centrale e la Gorgona. Tra i volti noti livornesi, oltre a Marra, Aldo Montano che ha parlato di Livorno e lo sport, Massimiliano Bardocci, il biologo Giovanni Raimondi e l’attore teatrale Fabrizio Brandi che all’Andana degli Anelli ha interpretato alcuni momenti dello spettacolo “Chi siamo noi” di Gabriele Benucci e dello stesso Brandi. “Quello di Livorno, oggi, non è solo un porto storico – si legge sulla pagina Fb nel presentare la puntata – è invece uno scalo di primaria importanza che svolge funzioni strategiche al servizio di un sistema economico e produttivo quanto mai complesso e variegato, che intreccia infinite relazioni con la città e il territorio circostante. Un porto, inoltre, che sempre più si tinge di rosa. Gruiste, smarcartici, addette al rizzaggio e derizzaggio, direttrici di macchina, capitane… Sono solo alcuni dei ruoli professionali che le donne livornesi ricoprono nell’industria portuale e marittima cittadina, ambiti di lavoro storicamente maschili che, da pochi anni a questa parte, stanno vivendo una trasformazione importante. Andremo poi alla scoperta dell’Area Marina Protetta Secche della Meloria, un luogo iconico per i livornesi, ma anche una meta particolarmente apprezzata dai turisti. Grazie all’impiego di nuovi strumenti e tecnologie, qui si studia e si monitora lo stato di salute del mare e degli habitat marini, campionando le sostanze tossiche presenti nella flora e fauna marina. Concluderemo, infine, il nostro viaggio navigando nelle acque del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano fino ad arrivare a Gorgona, la più piccola delle sette isole dell’arcipelago, per seguire le operazioni di polizia del mare”.

