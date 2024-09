Livorno ospita 40 giovani amministratori da tutta Italia: sipario sulla Summer School del ForsAM XII di ANCI

Si è conclusa oggi, 29 settembre, la Summer School del ForsAM XII, tenutasi a Livorno e organizzata da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). La Summer School rappresenta la prima fase del Corso di Formazione specialistica in Amministrazione Municipale, un master executive per giovani amministratori.

Dal 26 al 29 settembre, quaranta amministratori e amministratrici da tutta Italia si sono incontrati nella città labronica per partecipare a quattro giorni intensivi di formazione. Durante il corso, i partecipanti hanno affrontato alcuni dei temi fondamentali per l’amministrazione locale come la comunicazione istituzionale, lo sviluppo sostenibile, la finanza locale e l’assetto istituzionale.

La Summer School si è svolta al Palazzo dei Portuali ed è stata inaugurata alla presenza del Sindaco di Livorno Luca Salvetti, del Vice Segretario Generale di ANCI Antonella Galdi e di Gianfranco Simoncini, Consigliere del Sindaco per i Rapporti Istituzionali.

Tra gli amministratori selezionati anche Giulia Guarnieri, Consigliera Comunale di Livorno, che ha evidenziato l’importanza per la città di ospitare un evento come il ForsAM: “Avere la Summer School del ForsAM qui a Livorno è motivo di orgoglio, non solo perché la nostra città è stata la cornice ideale per questi quattro giorni di formazione e team-building, ma anche perché è un riconoscimento del ruolo che Livorno sta giocando nel promuovere una nuova generazione di amministratori. Con ben sette consiglieri comunali under 35 tra maggioranza e opposizione, Livorno dimostra di essere una città aperta al rinnovamento e capace di formare una classe dirigente giovane, preparata e dinamica.”

La Summer School segna solo l’inizio del percorso formativo del ForsAM: per i giovani amministratori il prossimo appuntamento è tra due settimane a Roma per un ciclo di formazione continuo fino a maggio 2025.

