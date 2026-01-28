Livorno piange Daniele, aveva 39 anni

Nella foto fornita gentilmente dalla moglie Azzurra, che ringraziamo per la disponibilità, il sorriso buono di Daniele Porciani

Stroncato da una malattia affrontata con coraggio per un anno. Lascia la moglie Azzurra e due figli di 13 e 4 anni e mezzo. Il ricordo di un marito, padre e uomo buono, amato da tutti. La messa di commiato si terrà domani, giovedì 29 gennaio, alle 14.30 alla camera mortuaria dell’ospedale di Livorno in viale Alfieri. Alle 15.15 la salma sarà accompagnata ai Lupi

di Giacomo Niccolini

Livorno piange Daniele Porciani, scomparso a soli 39 anni dopo aver combattuto per oltre un anno contro una grave malattia. Una battaglia affrontata con discrezione, forza e dignità, sempre sostenuto dall’amore per la sua famiglia, che è stata il centro assoluto della sua vita.

Daniele aveva scoperto la malattia nel gennaio dello scorso anno. Nonostante il percorso difficile, ha continuato a lottare fino all’ultimo, soprattutto per la moglie Azzurra Moretti e per i loro due figli, Matteo, 13 anni, e data-start=”1132″ data-end=”1143″>Giorgio, 4 anni e mezzo. “Ha lottato fino in fondo – racconta Azzurra – per me e per i suoi bambini, per non lasciarci”.

Insieme da quindici anni, sposati da undici, Daniele e Azzurra avevano costruito una famiglia solida e unita. “Con la nascita di Giorgio eravamo un quadretto perfetto”, ricorda la moglie. Daniele era un padre presente, innamorato dei suoi figli e orgoglioso di essere babbo di due maschi, una gioia che raccontava spesso anche agli amici e a chi gli stava accanto.

Grande appassionato di calcio, Daniele aveva praticato questo sport per molti anni, fino a quando l’incontro con Azzurra aveva segnato una nuova fase della sua vita. “Quando ci siamo fidanzati – racconta con un sorriso – ha deciso di appendere le scarpette al chiodo e di dedicarsi completamente alla famiglia”. Una scelta fatta con naturalezza, come tutto ciò che lo riguardava.

Lavorava presso la Eco Group, una ditta di spurghi, ed era conosciuto e stimato anche nell’ambiente di lavoro. Daniele era una persona buona, gentile, sempre disponibile, qualità che lo rendevano amato da tutti. “Era un ragazzo buono, buonissimo”, il ricordo che torna più spesso nelle parole di chi gli è stato vicino.

Negli ultimi giorni era ricoverato alle Cure Palliative, dove si è spento nella giornata di mercoledì 28 gennaio. La messa di commiato si terrà domani, giovedì 29 gennaio, alle 14.30 alla camera mortuaria dell’ospedale di Livorno in viale Alfieri. Alle 15.15 la salma sarà accompagnata al cimitero dei Lupi dove avverrà il rito della cremazione.

La famiglia desidera ringraziare tutti gli amici che, in questo anno difficile, non hanno mai fatto mancare la loro vicinanza, insieme al saluto della mamma, delle sorelle, dei cognati e dei nipoti.

Un addio che lascia un grande vuoto in chi lo ha conosciuto, ma anche il ricordo di un uomo semplice, generoso e profondamente innamorato della sua famiglia.

